Una vita/ Anticipazioni puntata 20 giugno: i Quesada ai ferri corti

Una vita, anticipazioni 20 giugno: Aurelio furioso con sua moglie

Nella puntata di Una vita, in onda oggi, lunedì 20 giugno, Aurelio è furioso: Marcelo gli ha riferito che sua moglie ha rovistato tra le sue cose. In casa Quesada scoppia quindi la lite: la tensione è alle stelle, e lei pensa a un modo per liberarsi di lui senza intaccare il loro patrimonio. Intanto, Azucena riceve finalmente una lettera dal suo fidanzato, ma con brutte notizie: il ragazzo ha deciso di lasciarla, lasciandola nello sconforto più totale. David prosegue nel suo piano per far uscire allo scoperto il marito di Valeria: mentre la giovane è sul palco per suonare durante la celebrazione per i morti di Acacias, alcuni fotografi la immortalano senza che lei sappia nulla.

Una vita/ Anticipazioni puntata 17 giugno: David respinge le avance di Genoveva

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva sospettosa di Aurelio

Aurelio scopre che Luis Mañas è il responsabile delle offerte di acquisto delle botteghe della zona. Il messicano vuole costruire una fabbrica chimica del quartiere, ma per farlo ha bisogna del giusto spazio e di un professionista di laboratorio: quella persona è Rodrigo, il marito di Valeria, il quale sembra essere scomparso. Genoveva sospetta di suo marito e approfitta della sua assenza per rovistare tra le sue cose. A sua insaputa, Marcelo la sta spiando. Intanto Felipe è ormai sempre più intrattabile e se la prende anche con la nuova infermiera Dori. Fabiana restituisce ad Alodia i soldi che la donna aveva dato a Servante per acquistare il pianoforte, e si sente molto depressa poiché sembra che suo marito sia interessato solo al lavoro.

Una Vita, anticipazioni puntata 16 giugno 2022/ Felipe assalito dai sensi di colpa.

Continuano i problemi economici per Liberto, e nessuno sembra aver capito la gravità della sua situazione. Guillermo corteggia Azucena regalandole un libro di poesie che desiderava tanto. Lei si sente in colpa poiché è fidanzata, e glielo comunica, mandandolo in crisi. Aurelio comunica a David che tutte le ricerche di Rodrigo non stanno andando come dovrebbero, ma il braccio destro del Quesada ha un’idea: convincere Valeria ad esibirsi sul palco durante la commemorazione dei morti dell’attentato e farsi fotografare. Il suo scatto farà di sicuro il giro della Spagna e potrebbe raggiungere Rodrigo, ovunque egli si trovi. Aurelio acconsente.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 15 giugno: Genoveva cerca di sedurre David

© RIPRODUZIONE RISERVATA