Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 maggio: Felipe morirà? Lucia è pronta a…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 MAGGIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nella puntata di oggi, mercoledì 20 maggio 2020, di Una Vita vedremo Lucia finalmente pronta a condividere con qualcuno un segreto che si porta dentro da dieci anni. Si tratta della verità sul padre di Mateo, anche se non sarà Telmo la persona con cui la Alvarado sceglierà di condividerla. I sospetti del Martines sembrano essere davvero fondati: Mateo è il figlio di Telmo. Per liberarsi di questo segreto tenuto a lungo Lucia sceglie Ursula, la donna che le è rimasta accanto in tutto questo tempo e che, forse come Telmo, ha già intuito la verità. Cosa accadrà adesso? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova emozionante puntata di Una Vita, in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri, martedì 19 maggio 2020, di Una Vita un malore a Felipe Alvarez Hermoso ha fatto davvero preoccupare i tantissimi appassionati della soap spagnola. A soccorrere l’avvocato è stato Ramon. Sicuramente la vita sregolata di Felipe, che dopo la morte di Celia sembra aver trovato nell’alcool e nelle donne di dubbia fama il suo unico conforto, inizia a fare sentire i suoi effetti. Dopo aver bevuto un bicchiere l’avvocato infatti cade a terra e perde conoscenza. Il suo rancore nei confronti dell’ex amico Ramon è dovuto al fatto che lo ritiene il principale responsabile della morte di Celia, e pensa che sia stato lui a gettarla giù dal balcone. In realtà non è ancora stata fatta molta chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna, ma il Palacios a questo punto si sente quasi in dovere di raccontare a Felipe come sono andate realmente le cose. L’avvocato viene così a sapere che è stata sua moglie ad aggredire per prima Ramon, che l’ha sorpresa mentre cercava di rapire la piccola Milagros di cui aveva iniziato ad occuparsi dopo la morte di Trini. In effetti l’attaccamento morboso alla piccola non era passato inosservato neppure a Felipe.

Per cercare di aiutarlo Ramon prega anche Emilio di non fare parola con nessuno del malore di Felipe e di non vendere più alcool all’avvocato. Il Palacios sa bene quale dolore provi l’amico e vorrebbe poter fare molto di più per aiutarlo, ma la grave accusa che pesa su di lui e che lo ha trattenuto in carcere per dieci anni gli impedisce di ricucire il suo rapporto con lui. Quando Felipe viene a sapere del dialogo tra Ramon ed il Pasamar però va su tutte le furie ed aggredisce il Palacios chiedendogli di non intromettersi più nella sua vita. Intanto Genoveva continua a non capire il motivo per cui le sue vicine sembrano detestarla così tanto e si consola con il marito Samuel che invece appare sempre più innamorato di lei. Chi sembra non riuscire a riconquistare l’amore è invece Telmo che, rientrato ad Acacias dieci anni dopo, ha ancora nel cuore la sua amata Lucia. Dopo aver saputo che la Alvarado si è sposata ed ha un bambino, Telmo conosce Mateo e sospetta che possa trattarsi in realtà di suo figlio. Neppure Ursula, che ha mantenuto i rapporti con Telmo in questi anni di lontananza da Acacias informandolo di quanto accadeva a Lucia, gli ha mai parlato del bambino. Le domande che Telmo pone a Lucia per cercare di scoprire la verità rimangono però senza risposta.



