Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 marzo 2020: Celia è ancora in crisi

Una Vita, anticipazioni puntata 20 marzo 2020

Torna protagonista Una Vita oggi, 20 marzo 2020, sugli schermi di Canale 5. La sensazione che Celia non si sia mai ripresa del tutto dall’aborto che ha dovuto affrontare diventa via via sempre più certezza nella mente dell’avvocato, che comincia a realizzare che la moglie stia davvero diventando pazza. Purtroppo i fatti che seguiranno nelle prossime puntate finiranno per dargli ragione. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli infatti ben presto ci sarà un nuovo lutto che coinvolgerà gli abitanti di Calle Acacias. Per sapere cosa accadrà dovremo però attendere ancora un po’. Stando alle anticipazioni che giungono dalla Spagna sembra che non sia soltanto Celia ad aver perso la testa. Anche Samuel davanti all’ufficializzazione del fidanzamento di telmo e Lucia finirà per perdere la sua lucidità e l’ex parroco e la Alvarado correranno davvero seri pericoli. Anche in questo caso si renderà necessario l’intervento di Felipe, che cercherà di far ragionare Samuel e di difendere la cugina. Sembra proprio che i nuovi appuntamenti che ci attendono con la soap spagnola Una Vita non lascino un attimo di tregua all’avvocato, che sarà al centro degli avvenimenti che si svolgeranno ogni giorno, come sempre a partire dalle ore 14:10 su Canale 5.

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. L’appuntamento di oggi, giovedì 19 marzo 2020, con la soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra ci ha condotto ancora una volta tra le appassionanti avventure ed i colpi di scena che animano il quartiere di Acacias. Felipe si è finalmente risvegliato dal coma e, nell’accorgersi che Celia non è accanto a lui, teme che la moglie stia tramando qualcosa e che nei suoi piani c’entri qualcosa la piccola Milagros. Al suo fianco l’Alvarez – Hermoso trova invece Lucia, fatto che lo spinge ancora di più a pensare che la moglie stia davvero impazzendo. Scorre nella memoria i tanti segnali già avuti in precedenza, quando Celia non è apparsa affatto dispiaciuta al funerale di Trini che era la sua migliore amica. L’avvocato si trova ad ammettere con se stesso che anche l’attaccamento alla piccola Milagros, che Celia ha ottenuto in affido, rasenta il morboso.

Certamente Felipe, appena ripresosi dal coma nel quale è precipitato dopo aver impedito a Ramon di suicidarsi, avrebbe adesso bisogno di un po’ di serenità per ristabilirsi completamente. Purtroppo però sembra destinato ad affrontare un nuovo problema. La perdita del bambino in Celia ed il successivo parto dell’amica, sembrano aver sconvolto completamente la mente della donna che adesso potrebbe rappresentare un pericolo sia per se stessa che per la piccola Milagros che le è stata affidata dopo la morte di Trini. Felipe, dopo aver salvato la vita a Ramon, vorrebbe poter fare qualcosa anche per la moglie ma non sa proprio da dove cominciare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA