Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 novembre: Gutierrez aiuterà Telmo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Una vita di oggi, 20 Novembre, Telmo parlerà con Gutierrez, chiedendogli se lui è stato in qualche modo corrotto da Samuel. L’uomo però gli dirà, in un primo momento, di non poter confessare nulla al sacerdote. Gutierrez, in seguito, darà appuntamento al prete in un posto per il mattino successivo, per raccontargli la verità su cosa è successo realmente a l’eremo a lui e a Lucia. Dopo aver parlato con il cocchiere, Telmo sarà quindi felice, in quanto sarà convinto di poter acquisire delle prove schiaccianti per dimostrare la sua innocenza, e per avere la possibilità di vendicarsi di quell’impostore di Samuel. Cesareo si sentirà stufo di aver aiutato in più di un’occasione l’Alday nelle sue malefatte, e si metterà alla ricerca di Telmo per confessarsi con lui. Rosina e Susana decideranno infine di non seguire più le lezioni di disegno impartite da Don Venancio.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli ultimi episodi di Una vita, abbiamo visto che Lucia Alvarado intende lasciare Acacias per seguire un corso di restauro a Salamanca. La ragazza desidera sparire per un pò di tempo dal quartiere in cui vive, per allontanarsi soprattutto da Samuel, il quale non sta smettendo di fare pressioni su di lei, al fine di convincerla che Telmo l’ha violentata. Peña, inoltre, è sempre più convinto a partire con il padre per una spedizione in Africa, nonostante la sua fidanzata Flor non sia affatto d’accordo con lui. In contemporanea, Donna Rosina e Susana stanno partecipando, con un interesse maggiore, alle lezioni di disegno della scuola dell’arte. Le due donne si sentono molto attratte da un modello che hanno conosciuto all’istituto e non smettono di pensare a lui. Carmen sta provando a fare in modo che il suo legame con il figlio Raul si solidifichi ogni giorno di più. L’impresa della donna è parecchio ardua, che perché Raul, pur volendo bene alla madre, non riesce a perdonarla per la nuova vita che sta conducendo, e si dimostra spesso distante da lei. Samuel sta continuando a tramare nei confronti di Telmo. L’uomo ha stretto infatti un’alleanza con il superiore del sacerdote, allo scopo di far sparire per sempre il prete dalla sua vita e da quella della Alvarado. Peña non riesce proprio a comprendere perché la sua fidanzata sia tanto arrabbiata con lui, a causa della sua scelta di andare via da Acacias. Il giovane pensa che sia giusto che lui parta per l’Africa, in quanto lui intende aiutare il padre a portare a termine un’importante missione. Stanco delle continue discussioni con Flor, Peña decide dunque di perseguire il suo obiettivo e sparisce da Calle Acacias. Il giovane non saluta nemmeno la sua compagna, scegliendo di lasciarle solamente una lettera d’addio. Carmen, quindi, cerca di fare in modo che suo figlio non si metta nei guai e si sforza di ricucire il rapporto con lui. Il desiderio della donna fatica a realizzarsi, in quanto Raul è un ragazzo arrogante e scontroso. Carmen, però, perdona sempre le offese che il figlio spesso le rivolge, anche perché sa che il giovane ce l’ha con lei, in quanto la donna lo ha abbandonato quando lui era piccolo, per sfuggire alle violenze del marito. La domestica, per dimostrare ancora una volta il suo amore nei confronti del ragazzo, gli regala i suoi dolci preferiti, vale a dire i marron glacé. Per fare ciò, la donna è costretta ad impegnare un suo scialle molto costoso. Infine, Telmo riesce a rintracciare Gutierrez, vale a dire il cocchiere che ha condotto lui e Lucia all’eremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA