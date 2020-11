Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 novembre: Marcia vola da Felipe

Una Vita, anticipazioni puntata 20 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 20 novembre, Marcia ha deciso di mettere da parte tutte le sue paure e si prepara per raggiungere la casa di Felipe per presenziare all’evento per il loro fidanzamento. Appena apre la porta della soffitta, però, viene aggredita da un uomo misterioso che la narcotizza e la porta via. Rendendosi conto del ritardo, l’avvocato inizia a preoccuparsi e teme che sia stata una decisione presa dalla ragazza ma alcuni indizi gli fanno capire che la ragazza non è scomparsa per sua volontà. Con l’aiuto di Mauro iniziano allora ad indagare e ovviamente i sospetti si concentrano soprattutto su Ursula che nega tutto. In realtà l’istitutrice e Genoveva sono le artefici del rapimento, voluto per consentire a Genoveva di avere la strada spianata per riconquistare il cuore dell’avvocato. I pettegolezzi ad Acacias 38 iniziano a correre veloci per ipotizzare che cosa ne sia stato della Sampaio.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe percepisce che Marcia è preoccupata per qualcosa e così le chiede cosa abbia e se per caso abbia smesso di amarlo. La Sampaio, allora, decide di spiegargli i veri motivi della sua angoscia: non solo il giorno prima ha avuto la percezione di essere seguita per strada ma vede anche che il legame fra il suo fidanzato e Genoveva, una donna più adatta di lei a stargli accanto, la mette in agitazione. L’avvocato, però, la rassicura su tutto e le dice che non vede l’ora di poter annunciare a tutti il loro fidanzamento quella sera stessa. Emilio viene a sapere da Camino che la madre ha parlato con Ledesma. Preoccupato, quindi, chiede alla donna che cosa abbia in mente e Felicia risponde che pensa di offrire a Copernico del denaro per riuscire a convincerlo a non denunciare il ragazzo. Emilio, però, non è d’accordo visto che sta per lasciare la Spagna e quindi l’uomo non potrà fargli più niente. Ramon crede che Carmen le stia nascondendo qualcosa ma non immagina che il problema siano i rapporti fra la moglie e la nuora. L’ennesimo litigio fra le due si scatena dopo che hanno salutato Milagros, in partenza per Parigi.

Mauro parla con Felipe di Marcia e dice all’amico che si nota che la ragazza ha sofferto molto in passato ma quando prova ad avere maggiori informazioni sui motivi per i quali la ragazza è arrivata in Spagna non riceve risposte. Poi comunica all’avvocato che preferisce non prendere parte all’evento perché non vuole affrontare le domande di tutti i vicini del palazzo, curiosi di sapere perché Teresa non ci sia. Jose ha uno scambio di opinioni con la moglie a proposito di Emilio che Bellita crede essersi trasferito a Santander. Quindi il Dominguez ne parla con la figlia e le dice che per lui è molto difficile mantenere un segreto con la madre ma Cinta lo prega di aspettare almeno quella sera, dopo che il Pasamar avrà preso il treno per raggiungere il porto dal quale partirà per l’Argentina. Jose, però, ha il sospetto che la figlia abbia un altro segreto che non ha voluto rivelargli. In particolare ha forti sospetti sul fatto che sia troppo serena in relazione al fatto che il ragazzo sta per trasferirsi dall’altra parte dell’oceano. Cinta ovviamente non può dire al madre che dopo qualche giorno lo raggiungerà e usa come scusa il fatto che spera che quando fra qualche mese tornerà in Spagna possa riprendere il loro fidanzamento. Cesareo prova ad aiutare Jacinto, distrutto dagli allenamenti con Arantxa, a tenere fede a tutti i suoi impegni di lavoro visto che Rosina ha già presentato diversi reclami perché ultimamente il marito di Marcelina trascura il lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA