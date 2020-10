Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: il rifiuto di Marcia

Una Vita, anticipazioni puntata 20 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 20 ottobre, Felipe propone a Marcia di vivere la loro storia alla luce del sole e di dirlo a tutti ma la domestica oppone un secco rifiuto che non vuole motivare: in realtà ha sempre vissuto soprusi e cattiverie per il colore della sua pelle e non vuole che accada di nuovo se si sapesse che ha una relazione con l’avvocato. Intanto Genoveva, con l’aiuto di Ursula, cerca il modo per vendicarsi nel modo più cattivo possibile. Emilio scopre che in realtà Angelines si sta affezionando all’idea di sposarlo e per questo inizia a trattarla male in modo che cambi idea e sia lei a rompere il fidanzamento. Camino, intanto, racconta a Cinta il perché del legame fra Emilio e Ledesma e la giovane, colpita dall’altruismo dell’uomo che ama, sembra disposta a rinunciare per sempre a lui per non metterlo in difficoltà. Grandi novità per Liberto e Susana che sono tornati insieme e che fanno un ritorno trionfate ad Acacias 38, finalmente di nuovo insieme.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Una Vita. Cinta confessa ad Antonito che non ha intenzione di perdere Emilio e per questo motivo farà di tutto per convincere Angelines a rinunciare al matrimonio: Camino sente tutto nascosta dietro ad un portone. Felipe viene interrogato dal commissario di polizia che vuole sapere quale tipo di rapporto ci sia fra lui e Genoveva: l’avvocato racconta tutta la verità e prova ad insinuare nel commissario il dubbio che la colpa sia proprio della Salmeron tuttavia il commissario sembra non credere alle parole dell’uomo. Marcia, che sente tutto di nascosto, è molto preoccupata di un’eventuale ritorsione di Genoveva ma l’avvocato la rassicura. Cinta vorrebbe affrontare Angelines per dirle che lei ed Emilio si amano ma viene fermata da Camino che decide di raccontarle tutta la verità sul perché Emilio non possa rompere la promessa di matrimonio con la figlia di Ledesma. La ragazza è sconvolta e capisce che il suo amato ha fatto tutto per proteggere la sua famiglia. Susana è preoccupata e con Casilda e Lolita vanno in chiesa a pregare per Liberto perché pensano che l’uomo abbia tentato il suicidio. In effetti l’uomo si risveglia ubriaco in riva ad un fiume, quello dove si è scambiato il primo bacio con Rosina, ed è chiaro che sta soffrendo moltissimo per la partenza della moglie alla quale inizia a scrivere una lettera.

Genoveva fa portare via tutte le cose di Alfredo, aiutata da Ursula: la vista di questa scena dà modo a tutto il vicinato di poter sparlare della situazione. Liberto intanto è al fiume e sembra sul punto di volersi uccidere gettandosi nell’acqua, proprio nel giorno dell’anniversario del suo matrimonio, ma ad un certo punto la sua attenzione viene attirata da qualcosa che si muove dietro un cespuglio: Liberto pensa di esserselo sognato ma in realtà Rosina è proprio lì, davanti ai suoi occhi. Al Nuovo Secolo è tutto pronto per la festa di fidanzamento di Emilio e Angelines e iniziano ad arrivare i primi ospiti. Fra questi c’è anche Cinta e Ledesma si innervosisce molto quando vede la donna perché pensa che sia un altro scherzo del Pasamar. La ragazza, invece, fa un brindisi in onore degli sposi, affinché la loro vita insieme sia felice: Emilio capisce subito che è il modo della giovane di dirgli addio e la guarda andare via con uno sguardo addolorato. Felipe regala a Marcia una disco che riproduce la sonata che la ragazza canticchia sempre e, dopo averlo messo nel grammofono, invita la ragazza a ballare. Genoveva, però, nascosta nell’ombra, trama affinché Felipe si penta di quello che ha fatto e torni strisciando da lei e implorando il suo amore.



