Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 settembre: Comino in realtà non è muta

Una Vita, anticipazioni puntata 20 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 20 settembre, tutta Acacias viene a scoprire una sconvolgente verità: Comino non è muta! La ragazza, infatti, ha lanciato un urlo per avvisare Cesareo che il ladro dai capelli rossi era dietro di lui armato di coltello e quindi il vigilante ha così potuto scoprire quello che sospettava da sempre: la ragazza ha la voce ma non la usava a causa di un trauma psicologico pregresso. Molti dei cittadini di Acacias, però, rimproverano Felicia per aver raccontato che la ragazza era muta dalla nascita. Anche Susana ha qualcosa da dire ma questa volta a Rosina. Grazie ai pettegolezzi diffusi da Casilda, alle orecchie della sarta è giunta la voce secondo la quale il libraio frequenti sempre più spesso la casa coniugale di Liberto, così ricorda alla donna che è ancora legalmente sposata con sua nipote.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva ferma i baci di Felipe dicendo che teme per la loro vita nel caso Alfredo scoprisse qualcosa. La Salmeron, però, è conscia della pericolosità del marito e così decide di andare via. Casilda e Marcelina parlano di Rosina e di Ignacio, il libraio che sta frequentando sempre più spesso la sua signora. Mentre le due spettegolano, arriva Donna Susana che vuole avere maggiori informazioni ma Casilda fa di tutto per sviare il discorso. Quando però Susana la mette con le spalle al muro, Casilda vuota il sacco, dando fin troppe informazioni rispetto a quanto voleva davvero raccontare.. Cinta ed Emilio si incontrano di nuovo di nascosto ma dopo pochi minuti iniziano a sentire un fastidioso prurito in tutto il corpo. Il fastidio diventa così forte che i due ragazzi sono costretti a separarsi e tornare ognuno a casa loro: da lontano Felicia li guarda trionfante perché è stato tutto merito suo. Felipe si accorge che Marcia è arrabbiata con lui ma quando l’avvocato le chiede se è per la serata all’ambasciata, la ragazza nega tutto e lascia subito la stanza. Genoveva torna a casa e ha subito un nuovo scontro con Alfredo che la minaccia di ritorsioni orribili se non farà ciò che deve davanti al giudice in udienza.

Ursula dice a Genoveva di aver notato che c’è tensione fra lei e il marito e le consiglia di cambiare atteggiamento ma la Salmeron reagisce molto male a queste parole. Felicia va a trovare Rosina e le due si chiedono come mai Susana non sia passata quel giorno, ma Casilda ha sentito tutta la conversazione e non ha il coraggio di dire alla sua padrona di aver detto tutto alla sarta. Ignara del pericolo, Rosina chiede alla domestica di portare un messaggio a Ignacio per invitarlo a prendere un the. Fabiana scopre che Marcelina finge di non riuscire a vendere i biglietti ma in realtà manda tutti i suoi acquirenti a prenderli da Casilda perché vuole che la cugina si senta utile: Fabiana e Agustina la guardano con tenerezza e con orgoglio per quanto la ragazza sta facendo per la cugina. Servante, dopo essersi complimentato con l’amico, allerta Cesareo sulla pericolosità dell’uomo dai capelli rossi: questi malviventi non sono abituati ad essere interrotti nelle loro scorribande e possono essere molto vendicativi. Durante la prima udienza per Liberto, Genoveva fa la sua deposizione a conferma della denuncia di Alfredo. Poi è la volta del controinterrogatorio di Felipe il quale, consapevole della complicità della donna che vuole dimostrare l’innocenza del Seler, fa a Genoveva le domande giuste che le consentono di potersi contraddire senza destare sospetti nel marito.



