Una Vita/ Anticipazioni puntata 21 agosto: il ritorno di Ramon e…

Una Vita, anticipazioni puntata 21 agosto

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdí 21 agosto, Alfredo e sua moglie Genoveva sono preoccupati per il ritorno di Ramon e cercano di indagare su che cosa sappia il Palacios del fallimento del Banco Americano ma l’uomo, sentendosi in pericolo, fa finta di non aver scoperto nulla. Continua la faida fra Bellita e Felicita con l’ultima che, indispettita dall’uovo in testa ricevuto dalla sua ex amica, la denuncia alla guardia civile e la fa arrestare. I Dominguez, già in profonda crisi finanziaria, devono impegnare altri beni per pagare la cauzione di Bellita la quale giura a se stessa e alla sua nemica che saprà ricambiare tanto astio. Genoveva continua a irretire Liberto e più di una dama prova a mettere in guardia Rosita sul pericolo di essere tradita dal marito. Ma la donna, disperata per aver perso tutti i risparmi di famiglia, reagisce in modo singolare e si dedica alle spese folli ed eccessive, mandando su tutte le furie Liberto che in questo modo si avvicina ancora di più alla moglie del Bryce.

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Ramon racconta ad Antonito e a Lolita che Alfredo era al corrente delle vicende che si nascondevano dietro al Banco Americano e che ha agito consapevolmente per trarre profitto e ridurre in miseria tutti gli abitanti di Acacias. Quando però il Palacios viene a sapere che il figlio e la nuora hanno ipotecato brevetto della macchina del caffè e bottega va su tutte le furie ma decide di non denunciare il Bryce perché ha capito che il suo incidente non é stato casuale. Bellita e Jose parlano di Cinta e di quanto la ragazza stia soffrendo per la rottura con Emilio: per quanto, però, siano felici della vicinanza di Rafael alla ragazza, ritengono che non sia lui l’uomo giusto per lei. I rapporti fra Liberto e Rosita sono sempre più tesi: l’uomo accusa la moglie di essere sgarbata con tutti, di metterlo in imbarazzo con la sua famiglia e di sperperare il poco denaro rimasto. Rosita, invece, dice al marito di aver sposato un fallito: l’inasprimento dei rapporti non fa altro che allontanarli. Rosita si confida con Susana e le dice che la frustrazione per una vita di stenti, costretta a centellinare ogni pesetas, la sta facendo impazzire e per questo non riesce a contenere la sua rabbia. Susana, però, le rammenta che così facendo rischia di perdere suo marito, palesemente attratto da Genoveva. La moglie di Liberto, però, sottovaluta il pericolo, troppo preoccupata dai suoi guai finanziari.

Emilio soffre per la perdita di Cinta ma la madre gli ricorda che ha dei doveri ai quali non si può sottrarre. Quando entra Cesareo che porta in regalo a Comino un libro dei segni, i due commentano sotto voce che devono fare in modo che il custode non scopra nulla. Mentre Ramon convoca Felipe per raccontargli tutto quello che sa sul Banco Americano e cercare insieme prove contro il Bryce, Genoveva cerca di incontrare casualmente Liberto per continuare la sua opera di conquista. Quando però la donna viene a sapere casualmente dall’uomo che Ramon é ancora vivo ed é tornato ad Acacias, ha un attimo di smarrimento, poi torna a casa per aggredire Alfredo e incolparlo di non aver fatto la sua parte. Cesareo cerca di insegnare a Comino e Casilda il linguaggio dei segni, così da consentire alla ragazza di poter comunicare con il mondo: Comino sembra molto felice. Emilio incontra Cinta e il ragazzo prova a confessare alla sua amata il motivo che lo ha spinto a troncare: poiché Felicita li sorprende, il giovane dá appuntamento a Cinta per quella sera, quando finalmente potrá confessarle tutto.



