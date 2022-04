Una vita/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Marcos nella trappola di Genoveva

Una Vita, anticipazioni puntata 21 aprile

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, giovedì 21 aprile 2022, ci rivelano che Marcos sta attraversando un periodo negativo, è caduto nella trappola di Genoveva, difatti venuta in possesso di documenti compromettenti si è fatta cedere dal Bacigalupe le sue quote societarie, poi ha scoperto che dietro al prestanome c’è Aurelio, quindi con un piano magistrale la dark lady è riuscita a estrometterlo dalla società rafforzando la posizione del Quesada. Non solo, ma la Salmeron ha inscenato una lite con Natalia per convincere Felipe che tra le due donne il rapporto di amicizia si è rotto. Dopo l’agguato alla Quesada tutti hanno cominciato a dare la colpa alla Salmeron, che per gelosia avrebbe potuto ordinare a un sicario di eliminare la sua rivale in amore, ma la donna per togliersi ogni colpa ha fatto ricadere la responsabilità su Marcos divulgando nel quartiere l’oscuro del suo passato. In poco tempo tutti gli abitanti di Acacias sono venuti al corrente che Marcos in passato è stato un mercenario e che ha una relazione clandestina con Soledad. L’uomo si sente braccato, tutti gli sguardi sono puntati su di lui, è con le spalle al muro e non trovando una via d’uscita, comincia a essere aggressivo con tutti, non risparmiando nemmeno la figlia.

Una vita/ Anticipazioni puntata 20 aprile: Anabel affronta il padre Marcos

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Roberto è preoccupato, in paese girano voci che Marcos avrebbe assunto una persona per uccidere Natalia. Negli ultimi tempi i rapporti con i Quesada non erano idilliaci, Aurelio lo ha spodestato dalla società e ora frequenta Anabel e questo Marcos non lo tollera. Sabina replica che è una brutta storia ma loro cosa possono farci, il marito le confida che il Bacigalupe ha offerto un lavoro a Miguel e il ragazzo è confuso non sa se accettare o meno. Roberto preferirebbe che rifiutasse l’incarico ma il giovane è intenzionato ad accogliere la proposta per difendere Anabel, in quanto stando vicino ad Aurelio potrebbe essere in pericolo. Roberto suggerisce al nipote di dimenticarsi della ragazza e di guardarsi intorno, c’è Daniela che è molto interessata a lui e non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa occasione. I rapporti tra Anabel e Soledad non sono più confidenziali, le due donne non fanno che litigare. La domestica difende Marcos mentre la ragazza non fa altro che parlare male del padre. Anabel sperava che Soledad mettesse fine alla relazione con suo padre, ma la donna non ha nessuna intenzione di assecondare le richieste della ragazza. Durante il litigio la giovane Bacigalupe accusa il padre di essere stato il mandante dell’aggressione di Natalia. Soledad non accetta le accuse e difende il suo amante, in quel momento Marcos torna a casa e chiede alle due donne perché stanno litigando, Soledad risponde che c’è stato un malinteso per una questione domestica.

Una vita/ Anticipazioni puntata 19 aprile brutte notizie per Bellita...

Ramon confida a Carmen di essere preoccupato per Antonito, al ristorante lo ha sentito parlare con Miguel e si lamentava dei Quesada, purtroppo l’odio che nutre nei confronti di quella famiglia non porterà niente di buono. Ramon teme che qualche giornalista possa sentire una sua conversazione e usare le sue parole per accusarlo di essere stato lui ad aggredire Natalia. Oltretutto è coinvolta anche Genoveva, non sopportando che la Quesada si stava avvicinando a Felipe, per gelosia avrebbe potuto ordinare la sua aggressione. Bellita è in difficoltà deve iniziare a incidere la raccolta delle sue canzoni ma i musicisti che l’accompagnavano negli anni passati sono morti e ora deve mettersi alla ricerca di nuovi strumentisti. Rosina si sente una vedova, il suo Liberto non la copre più di alcuna attenzione, la chiama bella solo quando vuole farsi passare il giornale. Mentre la donna passeggia con Casilda, all’improvviso vede sbucare da un vicolo suo marito accompagnato da Jacinto e Cervantes. L’uomo comincia a cantare una serenata da dedicare alla moglie: un modo originale per mostrarle tutto l’amore che prova per lei. Marcos si ferma a parlare con Soledad, vuole farsi dire perché stava litigando con la figlia. La domestica dopo le insistenze del suo padrone gli rivela che Anabel lo accusa di aver ordinato la morte di Natalia. Fabiana e Casilda assistono da lontano alla conversazione e sospettano che tra i due c’è un rapporto che va oltre l’interesse lavorativo. Marcos affronta Anabel e la rimprovera perché va raccontando in giro cose non vere sul suo conto. La ragazza è furiosa con il padre e gli chiede perché una volta per tutte non ammette di essere stato l’autore della morte del suo fidanzato Carlos. L’uomo perde la pazienza e passa alle maniere forti, solo l’intervento di Soledad impedisce all’uomo di picchiare ferocemente la figlia che nel frattempo riesce a rifugiarsi nella sua camera.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 18 aprile Marcos chiederà a Miguel…

© RIPRODUZIONE RISERVATA