Una Vita/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: Celia ha un malore!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE

Anche l’appuntamento di oggi, 21 dicembre, di Una Vita si preannuncia pieno di colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler infatti Celia avrà un malore, proprio mentre insieme al marito ed al parroco starà in pena per il mancato rientro ad Acacias della figlioccia. Padre Telmo si mostrerà furioso per quel viaggio, mentre Lucia cercherà poi di rassicurare tutti arrivando a dichiarare che Samuel si è comportato da vero gentiluomo e che adesso la ragazza sa di potersi davvero fidare di lui. Il sacerdote è di diverso avviso. Lui sa bene che l’Alday punta solo al denaro di Lucia, ma non riesce a pensare ad un modo per mostrare alla Alvarado le vere intenzioni del giovane. Intanto Trini, Leonor, Liberto e Ramon saranno impegnati a cercare il denaro preso da Rosina. Tutti loro sanno bene che la donna non è certo una ladra e che la sua necessità di soldi sia in realtà dovuta a qualcosa che non ha voluto o potuto raccontare loro. Come andrà a finire tra Lucia e Samuel? Padre Telmo riuscirà a far capire alla giovane donna che l’Alday è mosso da qualcosa di ben diverso dall’amore oppure Samuel riuscirà a portarla all’altare? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seguitissima soap opera Una Vita sembra che non possa mai regnare un po’ di serenità. La puntata di oggi, venerdì 20 dicembre, ci ha infatti mostrato Padre Telmo in evidente agitazione per la partenza di Lucia. La Alvarado si è infatti recata a Toledo con Samuel, per far visita a Nicasio. Un inconveniente alla loro carrozza li costringerà a trascorrere la notte fuori da casa insieme, ma il sacerdote, non sapendo dell’inconveniente, teme che sia accaduto il peggio alla ragazza. Samuel intanto ha cercato di approfittare della situazione per fare una corte serrata alla giovane Alvarado. I recenti avvenimenti che hanno visto Lucia dare in garanzia il suo patrimonio per ottenere un prestito per gli sfollati dell’Hoyo ed il suo avvicinamento a Padre Telmo richiedono un’immediato quanto indispensabile matrimonio. Samuel infatti rischia di veder sfumare la sua unica possibilità di saldare i conti con i suoi aguzzini sfruttando proprio il capitale della Alvarado ed anche gli scagnozzi cominciano a mostrare una certa impazienza. L’Alday non è però il solo ad aver problemi con gli usurai. Anche Raul viene visto entrare da uno strozzino. Ad accorgersene è Cesareo, incaricato dalla madre di seguire il giovane. Lo strano comportamento di Raul infatti aveva finito per far preoccupare Carmen ed i fatti sembrano dargli ragione. Alle domande di Carmen Raul confesserà che il denaro gli serve per comprare un biglietto per la Francia, dove ha trovato lavoro.

