Una Vita/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: Genoveva dubita di Felipe

Nella puntata della soap opera spagnola “Una vita” in onda oggi, martedì 21 dicembre, Antonito porta Lolita dal medico il quale dà delle indicazioni molto precise su che cosa debba fare per stare meglio ma la ragazza continua a voler fare di testa sua ed è ancora arrabbiata con il marito perché pensa che da quando è diventato deputato non gli basti più stare con una come lei. Felipe affronta sua moglie e le giura di non ricordare nulla ma di essere molto felice della vita che ha con lei. La donna da un lato vorrebbe credergli ma dall’altro non si fida e teme di essere ingannata di nuovo. Miguel non riesce a capire chi sia e che cosa voglia Aureliano dalla sua fidanzata ma vuole vederci chiaro e per questo fa molte domande ad Anabel la quale, però, cerca di essere evasiva e non racconta il suo segreto. Ramon accompagna Roberto in banca per chiedere un prestito ma il locandiere si comporta in modo molto strano.

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Genoveva incontra per la strada Rosina e Liberto e se la prende con quest’ultimo perché è convinta che abbia raccontato a Felipe della morte di Ursula. Il Seler nega tutto dicendo che non è stato lui e che anzi si è sempre attenuto al suo desiderio di tenere il marito all’oscuro di tutto, anche delle beghe del suo matrimonio. La Salmeron però non gli crede, tuttavia non ha il tempo di ribattere nulla perché vengono raggiunti da Ramon il quale ammette candidamente di essere stato lui a dare questi pochi dettagli a Felipe durante una loro conversazione. Genoveva torna a casa molto turbata e inizia a ripensare a tutte le volte che Felipe l’ha ingannata, soprattutto all’inizio della loro relazione quando era ancora sposata con Alfredo Bryce. Giura a se stessa che non le accadrà mai più una cosa del genere e decide di vederci chiaro, andando a parlare nuovamente con il Palacios per capire che cosa stia accadendo. Quando lo incontra lo accusa di essere in combutta con il marito e di volerla ingannare, visto che secondo lei Felipe ricorda tutto e non lo vuole ammettere. Ramon, però, le fa capire che non avrebbe davvero nulla da guadagnare da un inganno del genere ma non riesce a tranquillizzarla del tutto.

Anche Lolita è molto agitata perché la sera prima durante la festa a casa dei Bacigalupe ha visto come la nuova arrivata Natalia girasse intorno a suo marito. Prima ne parla con Carmen la quale la rassicura sul fatto che sta vedendo il marcio dove non c’è, poi lo dice direttamente al marito il quale nega tutto e anzi difende la giovane messicana dalle accuse della moglie di essere una poco di buono. Durante il litigio, però, Lolita si arrabbia così tanto da sentirsi male e svenire. A casa di Marcos e Felicia c’è molta tensione fra l’uomo e sua figlia, che accusa di aver invitato Natalia e Aureliano alla festa di matrimonio senza dirgli nulla. La ragazza prova a spiegare al padre che aveva invitato solo l’amica ma non immaginava che sarebbe arrivato anche il fratello. Felicia non riesce a capire perché ci sia tutta questa tensione e chiede al marito delle spiegazioni che però non arrivano, visto che Marcos fa di tutto per convincerla che non c’è niente da sapere. Fabiana confida a Casilda di essere molto triste perché il tempo passa e lei non trova un uomo con il quale sposarsi. Mentre le due discutono sulla difficoltà di trovare l’uomo giusto, arriva Jacinto molto triste perché ha ricevuto una cartolina di Marcelina la quale lo avvisa che posticipa il suo ritorno.

