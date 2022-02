Una vita/ Anticipazioni puntata 21 febbraio: Genoveva controlla Felipe

Una vita, anticipazioni puntata 21 febbraio

Nella puntata di oggi, lunedì 21 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” Lolita è rassegnata e sapendo che dovrà morire, continuerà a convocare le persone a lei più care per fare delle esplicite richieste. Genoveva scoprirà che Felipe è arrivato in Austria e si è riunito a suo figlio Tano. L’avvocato vuole voltare pagina, ma per lui le sventure non sono finite, difatti la Salmeron lo ha fatto seguire perché vuole vendicarsi. Bellita scoprirà che i giornali portano la notizia dell’uscita di un suo nuovo disco e la donna sarà furiosa con suo marito che in conferenza stampa ha dato questa notizia senza consultarla e ora non sa come uscirne fuori. Miguel continuerà a chiedere dei suoi genitori e Sabina sarà costretta a rivelare la verità.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: Alodia è gelosa di Arantxa

Una vita dove siamo rimasti

Vediamo cosa è successo nel triplo appuntamento di sabato 19 febbraio con la soap “Una Vita”. Nella prima parte Ramon ringrazia Lolita per essersi riappacificata con Antonito, per la nuora non è stato facile, si sente ancora male per il ricordo che il marito è stato con un’altra donna, ma oramai si è rassegnata e visto che la malattia la consumando giorno dopo giorno, ha deciso di voltare pagina, ha accettato il suo destino e per ora la cosa migliore è che tutti facciano lo stesso. Miguel vigila sempre sui suoi nonni, vuole essere sicuro che stiano chiudendo il tunnel e iniziando i lavori per riaprire il ristorante. Olmedo non è molto convinto, avrebbe voluto portare a buon fine la rapina alla banca e godersi il bottino con la moglie, ma per amore del nipote ha scelto di cambiare vita. Susana e Rosita incontrano Genoveva per chiederle come mai sia diventata amica di Natalia, considerata da tutto il paese una poco di buono. La Salmeron cerca di convincere le signore che nella società odierna le donne sono sempre le colpevoli e mai le vittime, al contrario gli uomini possono commettere tutte le scorrettezze e farla franca. In questo caso le vittime sono state Lolita e Natalia, è stato Antonito a tradire la moglie e a sedurre la Queseda. E la domanda che Genoveva pone alle sue ospiti è: “Perché agli uomini viene concesso di cadere in tentazione, mentre le donne vengono sempre colpevolizzate?“. Mentre Rosina condivide il pensiero della Salmeron, Susana giustifica il comportamento del Palacios replicando che gli uomini hanno degli impulsi irrefrenabili, mentre le donne devono rimanere nei limiti designati dalla morale. Secondo il parere di Genoveva, l’amica Natalia non è una femme fatale come tutti vogliono far credere, è molto pentita per quello che ha fatto e per questo ha scritto una lettera di perdono a Lolita, se la Palacios può assolverla dal suo peccato, perché non dovrebbero farlo anche gli altri? Susana incalza la Salmeron ricordandole che quando è stata Marcia a sedurre suo marito Felipe lei non è stata così indulgente. “Se mi esprimo così è perché ho passato lo stresso dispiacere” replica la donna. Miguel dopo aver visto Natalia uscire dall’appartamento di Anabel, va a fare visita alla sua fidanzata, ma il giovane assalito dall’ira non si accorge che la donna è malata. La sua unica preoccupazione è la vicinanza di Aurelio, Anabel dimostra gratitudine al Queseda per averla soccorsa, mentre con Miguel è furiosa, non sopporta la sua gelosia. Sabina vorrebbe che il nipote si dimenticasse di Anabel, ma l’avvocato è innamorato della Bacigalupe e non riesce a starle lontano nonostante le incomprensioni. Marcos torna a casa e trova Anabel distesa sul divano, la figlia lo mette al corrente del suo malore e dell’aiuto che ha ricevuto da Aurelio. L’uomo rimprovera la domestica perché durante la sua assenza non è stata capace di prendersi cura della figlia come le aveva ordinato, senza sapere che Soledad è dalla parte del Queseda.

Una vita/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: Antonito e Lolita fanno pace

Nella seconda parte di “Una Vita”, Marcos vuole sentire il parere di un altro medico per capire la causa che ha fatto perdere i sensi alla figlia. Chi non riesce a trovare nessun aiuto dalla medicina è Lolita che viene colpita da un altro attacco respiratorio, questa volta non è sola e riceve il soccorso da Carmen. Natalia è furibonda con il fratello e dopo che lui la rimprovera perché ha perso la testa per Antonito, lei lo affronta chiedendogli se il composto di cui le ha parlato lo ha fatto bere ad Anabel mettendo in pericolo la sua vita, il Queseda non risponde. Lolita intanto chiede alla suocera di farla incontrare con Natalia perché ha qualcosa di importante da dirle. Miguel e il nonno sono riusciti durante la notte a togliere tutta l’acqua nel tunnel, il ragazzo sente la mancanza dei genitori e chiede ai nonni di raccontargli qualcosa di loro. Sabina gli fa sapere che entrambi lo amavano e per loro rappresentava l’unica ragione di vita. Josè suggerisce a Bellita di convocare una conferenza stampa e raccontare per la prima volta la sua brutta esperienza che per evitare di farsi uccidere da un pazzo, ha fatto credere a tutti di essere morta. Da un po’ di tempo la cantante non appare sulle pagine dei giornali e la proposta del marito non è malvagia per ritrovarsi sulla cresta dell’onda, peccato che Josè si fa prendere la mano e comunica ai giornalisti che presto uscirà un nuovo disco di Bellita. Lolita incontra Natalia e le fa notare che il tempo corre più veloce di lei, per questo non può sprecare nemmeno un minuto e senza giro di parole la etichetta una prostituta che ora le serve. La Palacios non è intenzionata a perdonarla, al contrario dice alla sua rivale in amore che in un altro momento della sua vita le avrebbe cambiato i connotati, lo farebbe anche adesso se avesse la forza per compiere il gesto, ma non è tempo di recriminare. Lolita chiede a Natalia di farle un favore, dopo la sua morte, sempre che suo marito provi qualcosa per lei, dovrebbe stargli vicino, solo così potrà morire tranquilla.

Una vita/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: Natalia e i consigli di Genoveva

Nella terza parte di “Una Vita“, Anabel chiede al padre perché è partito al posto di Miguel, l’avvocato secondo il parere della ragazza, sta assimilando ogni insegnamento del padre, si rammarica del fatto che entrambi non le dicano mai cosa stiano combinando. Marcos replica alla figlia che non è misterioso, ma semplicemente discreto e si compiace che Miguel stia imparando e metta in pratica questa qualità. Marcos chiede a Miguel di proteggere Anabel, tiene al loro fidanzamento, la ragazza potrebbe smarrirsi senza il suo sostegno, a preoccupare il Bacigalupe è Aurelio che durante la sua assenza ne ha approfittato per riavvicinarsi alla figlia. Miguel confida al suocero che non è un buon momento per loro. Arantxa sta lasciando Acacias per sposarsi con Cesario e Fabiana suggerisce di celebrare un “finto matrimonio” nella sua pensione per lasciare un bel ricordo di lei. Lolita convoca Rosina e Susana per dirle che ha perdonato Natalia e chiede alle sue amiche di smetterla di prendersela con la Queseda e di non divulgare volantini contro gli stranieri, aizzando le persone per metterle le une contro le altre. Per evitare pettegolezzi futuri soprattutto contro il marito, Lolita aggiunge che quando sarà arrivato il suo momento, non le importa se Natalia si trasferisse nella sua casa e prendesse il suo posto, lei vuole solo il meglio per chi rimane qui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA