Una Vita/ Anticipazioni puntata 21 gennaio 2021: Santiago rovina tutto!

Una Vita, anticipazioni puntata 21 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 21 gennaio, la presenza di Santiago ad Acacias provoca una serie di effetti fra cui il fatto che il matrimonio di Felipe e della sua ex domestica deve essere per forza annullato. L’ultimo arrivato porta a casa sua Marcia, impedendole di parlare con l’avvocato, quindi Felipe non riesce a spiegarsi cosa stia succedendo, piombando nella disperazione. Genoveva, che forse non è del tutto estranea alla vicenda, fa di tutto per consolarlo e stare al suo fianco, nella speranza di poterlo riconquistare ora che Marcia è fuori dai giochi. Intanto nella famiglia Palacios è in atto una nuova crisi. Antonito, infatti, ha confessato a suo padre e a Carmen che Lolita vuole chiamare il nascituro, se sarà un maschio, Abundio come da tradizione del suo paese di origine. Il capostipite della famiglia non è affatto d’accordo ritenendolo un nome orribile e quindi scoppiano altri litigi.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Marcia va alla soffitta perché vuole andare a trovare i suoi amici prima del matrimonio. Con loro si sente molto a suo agio e per questo ha deciso di invitarli tutti così da trascorrere davvero una giornata di festa. Mentre tutti sono felici, però, arriva anche Ursula che fa un brindisi in onore della ragazza ma la Sampaio non è felice della sua presenza. Poi Ursula le chiede di parlare in privato e la prega di perdonarla per tutto quello che le ha fatto, facendo ricadere tutta la colpa su Alfredo Bryce. Marcia, però, non le concede il suo perdono. Anche Felipe riceve una visita, quella del suo testimone Ramon con il quale ripercorre i tempi passati quando erano sposati con le precedenti mogli: entrambi si augurano di essere felici in futuro come lo sono stati in passato. Susana va da Liberto e Rosina perché è molto preoccupata per l’assenza di Armando per tutto il giorno. Poi i due sposi si ricongiungono finalmente e decidono gli ultimi dettagli prima del matrimonio ma vengono interrotti da Yolanda che è venuta a salutarli prima di partire, visto che ha deciso di raggiungere Mauro a Bilbao per stare con lui. Felipe e Marcia le fanno i loro migliori auguri, sicuri che i sentimenti fra lei e Mauro possano essere davvero profondi.

Marcia si ritrova davanti il marito!

Bellita e Josè sono tornati a casa perché non sono riusciti a trovare Carchano. Ricevono, però, a sorpresa la visita proprio del produttore che è venuto a dire loro che l’idea di scegliere Camino o Cinta come protagonista principale della pellicola è una buona idea. Bellita è molto felice visto che soffriva di grandi sensi di colpa per aver involontariamente fatto sfumare l’occasione delle ragazze. Ramon aiuta Felipe a vestirsi per il matrimonio, anche con l’aiuto di Agustina che è molto felice di vedere finalmente il suo padrone sereno. Anche Liberto e Rosina sono pronti per il matrimonio ma prima commentano il dispiacere che Susana ha mostrato nel non vedere Don Armando da più di un giorno. Finalmente arriva l’ora del matrimonio. Tutti i vicini di casa sono radunati all’esterno della chiesa per festeggiare i due promessi sposi che escono puntualissimi da casa per entrare in chiesa. Poco prima di arrivare all’altare, però, quando entrambi sono ad un passo dal raggiungere l’altare, una brutta sorpresa si para davanti ai loro occhi: un estraneo si para davanti e impedisce loro di proseguire. Felipe chiede a Marcia se lo conosce ma la ragazza non risponde e lo chiama solo per nome: Santiago. L’uomo misterioso risponde affermando che è proprio lui e chiamando la Sampaio moglie mia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA