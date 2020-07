Una Vita/ Anticipazioni puntata 21 luglio 2020: Genoveva ha un piano diabolico…

Una Vita, anticipazioni puntata 21 luglio 2020

Le anticipazioni dell’episodio di Una Vita in onda su Canale 5 oggi, martedì 21 luglio 2020, ci svelano il destino della nuova coppia formata da Cinta e Emilio. Il ragazzo non è riuscito a conquistare subito Cinta, ma dopo la sua dichiarazione sembra che qualcosa è cambiato. Infatti Emilio riesce ad incastrare Victoriano, anche se ciò costa al giovane qualche ora di carcere. Dichiarato innocente, Cinta guarda Emilio con occhi diversi: il giovane l’ha salvata dal pericoloso finto agente dello spettacolo. Secondo le anticipazioni la relazione di Ramon e Carmen rischia di uscire allo scoperto prima del previsto, mandando a monte il piano che permetterebbe ad Antonito di evitare la guerra. Questo scenario sembra essere più probabile di ciò che si pensasse: Antonito disperato proverà in tutti i modi di evitare la chiamata alle armi. Nel frattempo Felipe continua a stare alle calcagna di Genoveva che, come sempre. si mostra enigmatica ed altezzosa. Felipe però non demorde, ora sa bene che Samuel è morto perchè ha pagato il caro prezzo del passato della donna. Preoccupazioni sempre più forti perchè è chiaro che Genoveva ha un piano che per ora rimane avvolto nel mistero.

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Il ritorno di Genoveva infatti ha fatto capire fin da subito agli spettatori che l’ex vedova di Samuel sta tramando qualcosa. La donna tornando a Calle Acacias ha destato molti sospetti. Una breve assenza la sua, durante la quale Genoveva si sarebbe addirittura risposata. L’uomo in questione è un facoltoso ed anziano signore di nome Alfredo, direttore del Banco Americano. Una situazione alquanto singolare se si pensa a tutte le lacrime versate dalla donna per il marito venuto a mancare proprio a causa della pallottola destinata a lei. Felipe perciò non sembra essere convinto della sincerità dei sentimenti dell’ex vedova di Samuel. La trama di questo episodio ci riporta anche a una coppia che sembra essere destinata a nascere. Si tratta di Cinta ed Emilio. Quest’ultimo è infatti impegnato a scoprire cosa si cela dietro l’identità di Victoriano che, come sappiamo, si spaccia per un agente dello spettacolo di successo ed è anche l’agente della stessa Cinta, che cerca di nascosto dai genitori di ritornare a calcare le scene.

Il sospetto, nato per delle banconote false nel negozio di sua madre, mette Emilio in allerta soprattutto perchè sa che Cinta potrebbe correre dei pericoli. Emilio del resto è sempre più preso dall’ex Dama del Mistero e perciò, proprio in questa puntata, si dichiara alla ballerina. La ragazza però è troppo presa da altri pensieri e non dà troppa importanza alla dichiarazione del giovane. Nel frattempo Ramon porta avanti il piano messo in piedi per evitare ad Antonito la chiamata alle armi. Purtroppo la strada si rivela più difficile del previsto. Infatti per raggiungere l’obiettivo Carmen e Ramon devono continuare a tener segreta la loro relazione, almeno affinché Antonito non riuscirà ad evitare di andare in guerra. Alla fine della puntata Felipe si decide ad affrontare Genoveva. L’uomo compie questo passo dopo aver scoperto il passato della donna. Felipe sa tutto riguardo l’identità dell’assassino di Samuel e soprattutto sa che tra l’assassino e Genoveva in passato è successo qualcosa.



