Una vita/ Anticipazioni puntata 21 marzo: Marcos coinvolto nell’assassinio di Carlo

Una vita, anticipazioni puntata 21 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 21 marzo, della soap opera spagnola “Una vita“ Genoveva escogita un altro dei suoi piani e acquista azioni delle aziende di proprietà di Marcos e Aurelio, ma prega i suoi intermediari di non far trapelare il suo nome, soprattutto con i due uomini. Zia Benigna è convinta che sua figlia sia interessata al marito della cugina e così la costringe a lasciare la casa del custode. Tuttavia la ragazza decide di restare comunque a vivere ad Acacias. Incalzata da Natalia che da tempo vuole farle ammettere di amare suo fratello, Anabel le risponde che non potrà esserci mai più una relazione fra di loro perché lei continua a considerarlo l’assassino di Carlo. A quel punto la Quesada confessa all’amica che anche Marcos è coinvolto nell’omicidio. Soledad si è resa conto che Anabel ha un atteggiamento strano nei suoi confronti ed è certa che la ragazza abbia scoperto della relazione che ha intrecciato con suo padre, così decide di parlarne con Marcos.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ il provvidenziale arrivò di Zia Benigna impedisce a Jacinto di commettere una sciocchezza con Indalecia ma mette il custode in una situazione di disagio perché si sente molto in colpa nei confronti di sua moglie Marcelina, tanto da sentire il bisogno di confidarsi con Servante. Quando l’uomo riporta la confidenza alla sua socia, Fabiana ammette che potrebbe essere stata colpa sua visto che ha chiamato Marcelina per dirle che sospettava un’intimità troppo stretta fra suo marito e la cugina e probabilmente é stata proprio lei a mandare Benigna. Più tardi la zia prova a indagare con Casilda per scoprire se fra Jacinto e Indalecia é successo l’irreparabile, tuttavia la domestica di casa Seler non sa assolutamente nulla. Anche Fabiana si trasforma in una sorta di detective perché vuole scoprire se Soledad ha mentito sulla vincita alla lotteria visto che la rivendita del quartiere nega di averle venduto un biglietto. Quando la proprietaria della Buena Noche chiede alla domestica di casa Bacigalupe dove ha comprato il tagliando vincente, Soledad parla di un negozio del centro del quale però non ricorda il nome e così riesce ad andarsene senza dare troppe spiegazioni.

Anabel è molto triste in quanto è stata delusa dal comportamento di suo padre che l’ha ingannata per molti mesi. Aurelio trova la ragazza in strada ad Acacias che piange e prova a consolarla anche se non sa il motivo di tale tristezza. Quando Anabel si incontra con Natalia e confessa all’amica di essere stata delusa dal padre, la Quesada inizia a raccontarle la verità su Carlo Amijio però viene interrotta dall’arrivo di Miguel che vuole parlare da solo con la sua ex fidanzata. Anabel acconsente e così il piano di Natalia fallisce. Al ristorante, invece, Daniela cerca una scusa per scendere nelle cantine del locale ma si scontra con la fermezza di Sabina che vuole evitare che la ragazza ficchi il naso in faccende che non la riguardano. Lolita è molto in pena per suo marito Antonito e si sente in colpa per averlo spinto a partire. Così regala al parroco una serie di prodotti della bottega nella speranza che lui possa pregare per lui, affinché torni a casa sano e salvo. Ignazio confessa prima ad Alodia e poi andare Bellita di aver percepito una certa ostilità da parte di José che sembra non gradire la sua presenza in casa. La Del Campo lo rassicura sul fatto che si stia sbagliando, poi affronta il marito intimandogli di cambiare atteggiamento nei confronti del nipote e di mostrarsi da subito più amichevole. Poi lo esorta a invitare il ragazzo al suo circolo, così da farlo integrare ad Acacias.

