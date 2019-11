Una Vita/ Anticipazioni puntata 21 novembre: Raul è scomparso?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 NOVEMBRE

La puntata di oggi, 21 novembre, di Una Vita, sembra portare ancora tantissime novità. Samuel sarà sempre più intenzionato ad impedire a Padre Telmo di giungere alla verità, che ora appare fin troppo vicina. Se da un lato sarà impegnato a far colpo sulla bella Alvarado per impossessarsi del patrimonio dei Marchesi Valdez, dall’altra sarà sempre più determinato a fare terra bruciata intorno al parroco, impedendogli di trovare prove e testimoni a suo favore. A farne le spese sarà il cocchiere Gutierrez che, dopo essersi finalmente deciso a rivelare a Padre Telmo tutta la verità, non si presenta all’appuntamento. I timori del parroco che possa essergli accaduto qualcosa si rivelano ben presto fondati. Gutierrez, il super testimone, è stato barbaramente ucciso. Padre Telmo sembra così di nuovo non avere alcuna speranza di poter salvare Lucia dalle grilfie di Samuel. Ma sarà davvero così? Dovrà davvero arrendersi al piano diabolico dell’Alday? Per saperlo non ci resta che attendere una nuova puntata di Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Padre Telmo sembra essere sempre più in pericolo. Il parroco, tornato ad Acacias per mettere in guardia Lucia e mostrare alla ragazza il vero volto e le reali intenzioni di Samuel, sembra essere sempre più impossibilitato nel suo intento. Il cocchiere Gutierrez, che potrebbe far discolpare definitivamente il parroco, sembra sul punto di confessargli di essere stato d’accordo con Samuel Alday ma poi ci ripensa. L’aiuto inaspettato a Padre Telmo arriva però da Alicia. Proprio la donna che aveva inizialmente tramato contro di lui sembra ricredersi dopo un incontro fortuito a casa di Celia. Il parroco sembra finalmente avere una testimone, ora che Gutierrez ha rinunciato a rivelare pubblicamente cosa è successo in realtà la sera in cui era stato inaricato dall’Alday di accompagnare Lucia all’eremo dove la attendeva una trappola organizzata a spese del povero Telmo. La giovane Alvarado intanto non riesce a credere alle parole di innocenza del parroco e sembra sempre più vicina a cadere nella trappola organizzata da Samuel, che vede nel matrimonio con la ragazza la sua unica possibilità di risollevarsi economicamente. Per far credere a Lucia di essere diverso da come lo ha descritto Padre Telmo, Samuel organizza anche un corso di restauro per lei a casa sua. Intanto Susana e Rosina sembrano non cadere vittime del fascino di Venancio e rifiutano l’invito che l’uomo fa loro di partecipare ad una lezione di disegno davvero particolare. L’affascinante insegnante sembra aver messo proprio gli occhi sulla sarta di Acacias.

© RIPRODUZIONE RISERVATA