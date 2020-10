Una Vita/ Anticipazioni puntata 21 ottobre 2020: Liberto ha ritrovato l’amore di…

Una Vita, anticipazioni puntata 21 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 21 ottobre, Liberto è ormai felice per aver ritrovato l’amore di Rosina: la moglie, dopo essere ritornata dal Portogallo, gli ha promesso che non lo lascerà mai più, volendo dimenticare il passato. Per questo il Seler è convinto di vivere una favola e vorrebbe che anche tutti gli altri abitanti di Acacias fossero felici. Così consiglia al suo amico Felipe di vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Marcia. L’avvocato si sente frenato perché ha paura delle maldicenze ma la spinta dell’amico, che promette di essere sempre dalla sua parte, potrebbe convincerlo a vivere liberamente la sua storia. Intanto Bellita e Jose, per aiutare la figlia a superare il momento difficile che sta vivendo, vorrebbero aiutarla a dare una svolta alla sua carriera e per questo cercando di organizzare la sua esibizione alla festa patronale del quartiere.

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Susana piomba a casa di Felipe, interrompendo l’avvocato e la sua domestica Marcia che ballano al suono del disco che l’uomo le ha regalato. La sarta è preoccupata per il nipote Liberto perché teme che l’uomo voglia suicidarsi, così convince Felipe a seguirla per cercarlo. Tutto il gruppo di ricerca, però, viene scosso da una brutta notizia portata da Ramon, Antonito e Jacinto: nel fiume dove Liberto è stato visto per l’ultima volta hanno trovato la sua giacca. Mentre la disperazione sta per prendere il sopravvento, da lontano vedono arrivare Liberto mano nella mano con Rosina, finalmente tornati insieme. I due raccontano di aver capito di amarsi ancora e di non poter fare a meno l’uno dell’altra, così hanno deciso di tornare insieme. Ursula è preoccupata per Genoveva perché vede che la sua padrona è molto affranta e le chiede quali siano le sue intenzioni per il futuro. Genoveva le comunica che osserverà il lutto per Alfredo solo per salvare le apparenze ma che intende diventare la donna perfetta per Felipe in modo da riuscire a riconquistarlo. Poi chiede alla domestica di riferirle tutti i movimenti di Felipe. Intanto la notizia della riconciliazione fra Rosina e Liberto ha fatto il giro del quartiere e tutti sono felici per loro. In particolare a casa Palacios dove fervono anche i preparativi del matrimonio di Carmen e Ramon: Lolita si offre di aiutare la donna per gli ultimi dettagli prima delle nozze.

Al Nuovo Secolo Ledesma invita Emilio a sedersi al tavolo con lui e Angelines ma è evidente che c’è molto imbarazzo fra i due. Per fortuna arriva Antonito a togliere l’amico dall’imbarazzo. Intanto Ledesma ringrazia Felicia per aver accettato di buon grado il matrimonio e aver contribuito a realizzare una festa di fidanzamento davvero al di là di ogni aspettativa ma la Pasamar specifica che ha mantenuto fede alla parola data perché non vuole che il figlio vada in prigione ma allo stesso tempo non è contenta di doverlo obbligare a fare una cosa che lui proprio non vuole. Felicia sa benissimo che Emilio ama solo Cinta ma la ragazza comunica ai suoi genitori che con Emilio è finita per sempre, che anche se lui si sposa senza amore. Il padre Jose prova a proporle di parlare con Emilio ma Cinta asserisce che ha già avuto tutte le spiegazioni che le servivano. Carmen fa l’ultima prova del vestito ad una settimana dal matrimonio. La futura signora Palacios è molto stanca perché da alcune notti non dorme in quanto Agustina russa e disturba tutti ma la gioia per il futuro matrimonio riesce a farle superare ogni tipo di ostacolo.



