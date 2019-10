Una vita/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: Samuel dice no a Lucia!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 OTTOBRE

Nella nuova puntata della soap opera Una vita Samuel cerca di risolvere la sua situazione economica grazie un’esposizione dei cimeli di famiglia. Gli altri occupanti di Acacias 38 però si guarderanno bene dall’intervenire alla vendita, mostrandosi così contrari all’unanimità verso la decisione del ragazzo. L’unica a offrirgli il suo aiuto sarà ancora una volta Lucia, che si occupa anche di fare aggiustare una preziosa statuina. La ragazza però non vuol vedere nella gentilezza di Daniele quello che in realtà è invece il suo unico vero movente: impossessarsi del denaro ereditato dalla giovane. Rosina intanto sa benissimo che la verità su Casilda non potrà essere tenuta nascosta in eterno, ma sembra non avere nessuna fretta di renderla di dominio pubblico. Proprio per questo non mancheranno gli scontri con Leonor, che invece vorrebbe far accettare alla madre sia la sorellastra che Maria. Leonor riuscirà alla fine a pubblicare il suo libro, oppure il volere di Servante avrà la meglio sulla sua decisione? Una chiacchierata dell’uomo con Inigo potrebbe riuscire a fargli cambiare idea.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

La soap opera spagnola Una vita torna nel pomeriggio di Canale 5 anche oggi, lunedì 21 ottobre. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo cosa successo ieri a Calle Acacias 38. Lucia vorrebbe aiutare Samuel anche se Felipe e Celia non si mostrano affatto d’accordo, visto che l’uomo risulta ancora sposato con Blanca. Felipe e Celia cercano in tutti i modi di convincere Lucia a restare lontana da Samuel, ma la Alvarado sembra non essere intenzionata ad ascoltarli. Anche Padre Telmo cerca di mettere in guardia la ragazza e gli svela i suoi dubbi, ovvero che a uccidere Joaquin sia stato proprio l’Alday. Lucia si rifiuta di dar credito a queste accuse. È lo stesso Samuel che, dopo aver parlato con Felipe, chiede alla giovane Alvarado di prendere le distanze da lui. Casilda stenta ancora a credere di essere figlia di Maximiliano. Mentre Leonor vorrebbe per che la domestica venisse trattata come una sorella, Rosina sembra non essere affatto d’accordo. Samuel continua a minacciare Ursula, che dal canto suo sembra essere una donna completamente diversa dalla crudele e temibile Dicenta del passato.

