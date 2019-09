Una Vita/ Anticipazioni puntata 21 settembre: Blanca accoltella Samuel…

Una Vita torna in onda anche oggi, sabato 21 settembre, con una doppia puntata assolutamente imperdibile. Dalle 14.10, su canale 5, gli abitanti di Acacias torneranno ad emozionare i telespettatori. Dopo la morte del colonello, Silvia cerca di capire chi sia stato a far partire il proiettile che ha ucciso Arturo mentre Blanca riesce a portare a termine il piano, organizzato con Diego, per liberarsi definitivamente di Samuel in modo da poter finalmente vivere felici con Moises. Anche Antonito, però, riserva sorprese annunciando una clamorosa decisione. Sono tanti, dunque, i momenti imperidibili delle nuove puntate di Una Vita, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni di oggi in attesa della lunga puntata domenicale.

BLANCA ACCOLTELLA SAMUEL

Blanca e Diego fingono di essersi lasciati per ingannare Samuel e liberarsi definitivamente di lui. Con l’aiuto dell’uomo che ama davvero, Blanca riece così a riconquistare la fiducia di Samuel il quale decide di aprirle il suo cuore restituendole il bambino. Samuel ordina così all’infermiere di riportare Moises a casa. Dopo aver riabbracciato suo figlio, Blanca decide di mettere in atto la seconda parte del piano. Sicura di avere ancora un forte ascendente sul marito, Blanca seduce Samuel che, come aveva immaginato la Dicenta, cade nella trappola. Approfittando di un momento di debolezza di Samuel, Blanca lo accoltella lasciandolo in una pozza di sangue. Lucia, nel frattempo, dopo aver notato l’assenza del più giovane dei fratelli Alday al funerale di Arturo, preoccupata, decide di andare a casa sua dove lo trova in fin di vita…

LA DECISIONE DI ANTONITO E I SOSPETTI DI SILVIA

Antonito, dopo aver sperato di dare una svolta alla propria vita con la sua invenzione, prende una clamorosa decisione che spiazza la fidanzata Lolita, ma anche la sua famiglia. Il giovane, infatti, annuncia al padre di voler abbandonare le sue manie di grandezza per assumersi finalmente tutte le responsabilità portando avanti gli affari di famiglia. Silvia, invece, pur essendo disperata per la morte di Arturo, è decisa a scoprire la verità per avere la sua vendetta. La donna, infatti, è convinta che Blasco abbia un complice e l’assenza di Javier al funerale non fa che alimentare i suoi sospetti.



