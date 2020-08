Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 agosto: Genoveva punta Liberto

Una Vita, anticipazioni puntata 22 agosto

Nella puntata di Una Vita di oggi, sabato 22 agosto, Genoveva continua le sue trame per essere sicura che Liberto cada fra le sue braccia: la Salmeron intende in questo modo vendicarsi della donna che aveva mostrato sempre poca comprensione per le quando era sposata con Samuel. Dopo che Ramon ha chiesto la mano di Carmen, Lolita ha un’idea che ha il sapore della vendetta: vuole che Susana realizzi il vestito da sposa della Sanrujo così da umiliarla, dopo che aveva trattato Carmen alla stregua di una serva. Ancora incomprensioni fra Emilio e Cinta: dopo che la ragazza ha accettato di incontrare il Pasamar per riuscire finalmente a sapere il vero motivo della rottura del loro fidanzamento, all’appuntamento trova invece Rafael che le comunica del nuovo ingaggio in un locale molto importante. Cinta, felice della notizia, lo abbraccia con trasporto e Rafael prova a baciarla: la Dominguez non sa che a guardarli nascosto dietro un albero c’è Emilio che equivoca la situazione davanti ai suoi occhi.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Bellita, dopo aver tirato un uovo in testa a Felicia, viene arrestata dalla polizia che ne approfitta anche per disperdere i dimostranti: Antonito e Liberto, sobillati da Genoveva, decidono di interrompere la protesta prima che ci siano altri arresti. Cinta racconta alla tata Arantxa che Emilio ha confessato che l’ha lasciata solo per un problema grave e non perché non la ami, per questo ha accettato di incontrarlo quella sera stessa per avere tutte le informazioni. Genoveva, intanto, spinge Alfredo a trovare i sicari che dovevano uccidere Ramon per costringerli a finire il lavoro ma ragionano sul fatto che forse ora il Palacios sa troppo e il suo assassinio potrebbe essere pericoloso. Intanto Ramon e Antonito cercano di stabilire una strategia per riuscire a incastrare il Bryce, trovando prove certe ed inequivocabili: fra i due finalmente torna il sereno dopo che Antonito ha ipotecato tutti i beni di famiglia. Jose vorrebbe tirare Bellita fuori dal carcere ma servono molti soldi per pagare la cauzione e la famiglia non dispone di questo denaro ed è quindi costretta ad impegnare alcuni beni per mettere insieme i soldi. Ramon incontra Rosita e Liberto e la donna non perde occasione per mettere in cattiva luce il marito, inasprendo sempre di più i loro rapporti.

Il Palacios tenta di tenere un profilo basso, facendo credere a tutti i suoi concittadini di non sapere se Alfredo sia coinvolto o no nella truffa: in questo modo spera di riuscire a non dare nell’occhio e a trovare le prove che gli servono per incastrarlo. Dopo l’arresto di Bellita, Emilio prova a parlare con Cinta, sperando che la ragazza non sia in collera per il coinvolgimento di Felicita. I due, però, vengono interrotti da Rafael che, avendo saputo dell’arresto, offre del denaro alla ragazza per pagare la cauzione. Quando Cinta va via, fra i due contenenti alla mano della Dominguez iniziano a litigare, ognuno geloso dell’altro. Carmen e Lolita vanno a prendere il the a casa di Genoveva, che le ha invitate per riuscire a capire che cosa sappiano sul fallimento del Banco Americano. Le due donne, però, istruite da Ramon fanno finta di essere del tutto ignare della situazione ma restano stupite per le capacità di fingere della Salmeron. La nuova domestica di Don Felipe suona di nascosto il piano che si trova in casa ed ha una voce meravigliosa: quando l’avvocato se ne accorge, però, la ragazza fugge via spaventata mentre Felipe ricorda con nostalgia la sua defunta moglie.



