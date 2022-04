Una vita/ Anticipazioni puntata 22 aprile: Daniela è una poliziotta sotto copertura!

Una vita, anticipazioni puntata 22 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 22 aprile, della soap opera spagnola “Una vita” le prove di Bellita con i nuovi musicisti vanno molto male perché i due non conoscono le sue canzoni e questo la fa sentire molto vecchia. Marcos, sempre più nervoso, si sta attirando l’antipatia di molti, anche grazie alle voci che Genoveva sta mettendo in giro per screditare la sua reputazione. Daniela incontra un certo Roger e gli racconta gli ultimi movimenti di Sabina e Roberto: si scopre così che si tratta di una poliziotta sotto copertura che sta raccogliendo prove per far arrestare i due. Lolita mantiene la promessa fatta a Carmen e Ramon e prova a parlare con Antonito per moderare i suoi comportamenti ma il marito non è disposto ad ascoltarla anche perché si sente forte dell’appoggio di padre Hilario.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita“ Marcos reagisce molto male all’intromissione di Soledad nella sua discussione con la figlia e le intima di andare via perché non vuole che nessuno gli dica come potersi comportare in famiglia. La domestica prova a dirgli che lo ha fatto solo perché non perdesse l’amore di sua figlia ma l’uomo non vuole sentire ragioni. Mentre parla con Ramon in strada, Miguel vede Anabel che piange mentre scappa via e così la rincorre per parlarle ma la ragazza non vuole dirgli nulla, accennando solo al fatto che si tratta di questioni di famiglia. In un attimo di distrazione di Daniela, Sabina vorrebbe guardare nella borsa della cameriera ma viene fermata da Roberto. La moglie confessa che teme che la ragazza abbia qualcosa di strano ma l’uomo minimizza le sue preoccupazioni, dicendo che è una ragazza normale. Sabina, però, teme che la ragazza possa essere una cacciatrice di dote che vuole incastrare Miguel ma il marito vorrebbe che lasciasse in pace i ragazzi, soprattutto perché il ragazzo sembra ancora soffrire per Anabel, quindi una relazione con Daniela potrebbe solo fargli bene. Casilda dice ad Alodia di aver capito perfettamente che il fazzoletto che vuole ricamare è per Ignacio e cerca di metterla in guardia dall’infatuarsi del suo signorino.

Più tardi, Casilda racconta a Liberto che la sua sorpresa ha davvero fatto felice Rosina. Proprio in quel momento Rosina chiede alla ragazza di andare in soffitta a riposarsi e la domestica si preoccupa molto visto che in tanti anni non le ha mai dato qualche ora di riposo ma in realtà la donna ha in mente una serata romantica con il marito e vuole la casa libera. Bellita è molto depressa perché i suoi vecchi musicisti sono morti e non sa se troverà qualcuno che possa sostituirli. In realtà José, però, ha risolto la situazione perché ha trovato degli altri musicisti altrettanto bravi e famosi, disponibili ad accompagnare la voce della Del Campo per l’incisione del disco. Genoveva va a fare la spesa personalmente da Lolita perché vuole spiegare alla ragazza che non è stata lei a costringere Natalia a sedurre Antonito, poi prova a convincere l’amica che in realtà è stato Felipe a mettere in giro queste calunnie perché vuole farle litigare. Lolita le spiega che non crede al suo coinvolgimento nelle decisioni della Quesada ma Don Felipe è un suo amico e resterà tale, anche se la Salmeron la mette in guardia, dicendole che è diventato pazzo e presto se ne accorgerà. Proprio mentre discutono di questo, entra l’Alvarez Hermoso e Genoveva gli rinfaccia di essersi rimesso a correre dietro le sottane delle ragazzine. Più tardi Lolita parla con Carmen dell’atteggiamento di Antonito e promette alla suocera di parlare con il marito.

