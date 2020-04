Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 aprile: Liberto e Rosina domestici di Casilda!

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 22 aprile 2020

Una Vita torna in onda oggi, mercoledì 22 aprile, e assisteremo ad uno scenario davvero insolito. Ritroveremo infatti Liberto e Rosina ridotti in povertà. Nessuno saprà inizialmente spiegarsi cosa possa essere accaduto ai due, finché gli eventi ci riveleranno che si tratta in realtà di uno stratagemma che hanno messo in atto per cercare di sfuggire a dei malfattori che li stanno pedinando. I coniugi Seler infatti, oggi soci di Antonito nella gestione della miniera, si salveranno solo grazie all’aiuto di Casilda. Un rapido scambio di ruoli tra i tre trasforma Casilda in una perfetta padrona di casa, Rosina in governante e Liberto in un domestico addetto ai camini. Il trucco funziona alla meraviglia ed i malviventi vengono depistati. Le cose possono così tornare alla normalità e la notizia riempirà di gioia tutti, in particolare Rosina, che sembra non aver molto gradito l’atteggiamento spocchioso (seppure finto) della sua governante. Sicuramente gli inizi della nuova serie fanno presagire tante situazioni ricche di suspence. Per non perderne nessuna appuntamento quindi ogni giorno alle ore 14,10 su Canale 5.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Sono passati dieci anni dalla morte di Celia, Ramon è finito in carcere con l’accusa di omicidio. Nella vecchia casa abitata dall’uomo oggi vive la famiglia Dominguez, di ritorno dall’Argentina. Felipe, distrutto dal dolore per la morte della moglie, finirà per dedicarsi ad una vita sregolata, fatta di alcool e di donne di dubbia fama. L’avvocato coverà anche molto risentimento per l’ex amico Ramon. La partenza di Inigo e Flo ha permesso di aprire un ristorante, nei locali che tanti anni prima avevano ospitato La Deliciosa, mentre Lolita ha aperto la sua piccola bottega.

Il posto di Ramon nella gestione degli affari di famiglia è stata occupata da Antonito. Abbiamo ritrovato Jacinto e Marcelina che, felicemente sposati, gestiscono insieme il loro piccolo chiosco di fiori, e Servante che insieme a Fabiana si occupa adesso di mandare avanti una locanda. Tra i personaggi che hanno lasciato Calle Acacias, spiccano senza dubbio le figure di Telmo e Lucia. Il primo è partito dopo lo scandalo che l’ha visto coinvolto nella gestione del patrimonio della ricca ereditiera. Sebbene innocente e vittima di un iano ben architettato dal Priore Espineira con Fra’ Bartolomè infatti, l’ex parroco non ha trovato altra via che quella dell’esilio per sottrarsi all’opinione pubblica e alla delusione della Alvarado. Anche Lucia non abita più a Calle Acacias. Presto la ritroveremo nei panni di moglie e mamma, in un ruolo che sembra scrivere per sempre la parola fine alla sua storia d’amore con Telmo. Sicuramente quella che è iniziata oggi è una nuova era, che però vedrà intrecciarsi storie del passato con il presente, riproponendoci nuovi ritorni che forse non ci saremmo mai attesi di vedere. Per scoprire di più non resta che attendere domani una nuova puntata della soap Una Vita, che drà una forma senza dubbio ancor più definita alla nuova Calle Acacias, quella che abbiamo ritrovato oggi dopo il salto temporale di dieci anni.



