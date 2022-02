Una vita/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: la verità sui genitori di Miguel

Una vita, anticipazioni puntata 22 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 22 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” dopo la notizia della guerra Susana teme per la vita di Armando del quale non ha notizie da molte settimane. Lolita non è morta, come Antonito ha temuto, ma sta molto male. L’uomo, allora, le parla della possibilità di fare una cura con un farmaco sperimentale e questa volta la moglie si convince a tentare, non avendo più nulla da perdere. Vedendo Miguel molto abbattuto, Roberto e Sabina discutono dell’opportunità di dire al ragazzo che in realtà i suoi genitori non sono morti, come hanno voluto fargli credere da molto tempo, ma sono in carcere perché anche loro di professione sono ladri e sono stati presi dopo un colpo andato a male. Bellita inizia ad essere molto tesa perché non sa se il suo disco sarà pronto per la data stabilita.

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Casilda e Fabiana vanno a trovare Lolita. Mentre le due donne sono con l’amica, la moglie di Antonito si sente male e Casilda corre a chiamare aiuti. Intanto Antonito è andato a parlare con un medico famoso che è specializzato in malattie del sangue. Purtroppo il luminare, dopo aver sentito il caso di Lolita, non dà all’uomo molte speranze ma gli dice che in America stanno sperimentando una cura nuova. Quando Antonito ritorna a casa, scopre che la moglie è stata nuovamente portata in ospedale e trova Carmen e Ramon in lacrime, pensando subito al peggio. Anabel dice a Soledad che il padre le ha dato del denaro spingendola ad andare a fare shopping con Natalia, così da distrarsi dopo tanti giorni chiusi in casa. La domestica capisce che è stata solo una scusa di Marcos per restare da solo con lei e quindi asseconda la ragazza. Non appena la giovane esce, Marcos raggiunge Soledad e le dice che ormai è pazzo di lei e la desidera come non ha mai fatto con altre: fra i due scoppia la passione.

La passeggiata di Natalia e Anabel non dà sollievo a nessuna delle due, visto che le ragazze sono prese da problemi differenti e non riescono a distrarsi. Quando incontrano Miguel per strada che vorrebbe parlare con la fidanzata, la Quesada prova a lasciarli da soli ma Anabel decide di andare con lei perché non se la sente ancora di affrontare il fidanzato. Ad Acacias tutti sono in agitazione perché i giornali raccontano che sta per scoppiare la guerra dopo l’attentato al principe ereditario di Asburgo. Ovviamente la notizia è l’argomento del giorno e solo Bellita non ne è a conoscenza, troppo presa dal fatto che il marito abbia detto ai giornali che la star è sul punto di pubblicare un altro disco, senza il suo consenso. Durante una passeggiata, però, la Del Campo incontra Fabiana che la ringrazia poiché, in un momento così difficile come quello che stanno per vivere, la notizia del disco rallegra gli animi di tutti.

