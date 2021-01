Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 gennaio: Marcia ha ingannato Felipe?

Una Vita, anticipazioni puntata 22 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 22 gennaio, Felipe è affranto perché pensa che Marcia lo abbia ingannato. Ovviamente Genoveva è pronta ad essere al suo fianco e a risollevargli il morale, proprio come se facesse tutto parte di un piano ben preciso. Santiago intanto sta cercando di ambientarsi ad Acacias, dopo aver detto a Marcia che potrebbe essere un posto ottimo dove ricostruire la loro vita. In particolare stringe amicizia con Servante ed è proprio l’uomo a convincerlo a dare a Marcia il permesso di poter parlare con Felipe, per spiegargli cosa è successo e chiudere così nel migliore dei modi una storia importante. Marcia ha così modo di incontrare l’avvocato e gli spiega che per anni è stata convinta di essere vedova e che ha provato tante volte a raccontare questo aspetto della sua vita a Felipe ma lui l’ha sempre fermata dicendo che il passato non aveva importanza.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Dove eravamo rimasti in Una Vita? L’uomo che ha interrotto le nozze di Felipe e Marcia è il marito della ragazza. Felipe, in preda alla disperazione, chiede alla Sampaio delle spiegazioni ma la ragazza riesce solo a dire che le dispiace molto. L’avvocato, allora, va via disperato e Marcia ha un malore e sviene. Santiago e i vicini la portano al Nuovo Secolo e chiamano un medico. Più tardi a casa di Genoveva si riuniscono i Palacios e i Seler e commentano gli ultimi avvenimenti. Mentre le donne accusano la ragazza di aver tradito la fiducia di Felipe, solo Genoveva la difende dicendo che sicuramente ci sarà una spiegazione plausibile. Ursula, però, guarda la sua padrona sbigottita perché è sicura che in tutto questo sia coinvolta proprio la Salmeron. Il medico, intanto, dice a Santiago che Marcia non è in pericolo di vita, tuttavia deve fare delle inalazioni con delle erbe aromatiche. Per questo motivo Santiago chiede il favore a Casilda di andare ad acquistare queste medicine per lei. Marcia dice all’amica che appena possibile le spiegherà tutto ma è Santiago a prendere la parola, spiegando che non è colpa della ragazza visto che lei non sapeva neanche che fosse ancora vivo.

Camino e Cinta pronte per la grande svolta?

Anche in casa Dominguez si discute di quanto è accaduto ma Bellita non sta nella pelle e racconta a Cinta che Carchano ha deciso di girare la pellicola con lei e Camino, anche senza Bellita. Cinta non è più nella pelle e vuole andare subito a dirlo a Camino ed Emilio. Nella stanza della locanda dove soggiorna Santiago, Marcia e il marito commentano il loro passato. Santiago chiede alla moglie come sia riuscita ad arrivare in Spagna ma Marcia è più interessata a scoprire come sia possibile che l’uomo che credeva morto sia in realtà vivo. La Sampaio dice che Andrade le aveva detto che l’uomo era morto e la sua assenza per tanti anni ha rafforzato questo pensiero. Santiago si dice volenteroso di recuperare la sua vita prima dell’intervento di Andrade e questo comprende anche il suo matrimonio. Marcia non dice di no ma aggiunge solo di essere molto confusa e di aver bisogno di saperne di più. Camino e Cinta provano insieme alcune scene della pellicola ed è evidente da subito che la Pasamar è molto più brava. Emilio sembra un po’ meno geloso ora che Cinta lo ha rassicurata sul suo amore. A casa di Genoveva, Ursula riporta le informazioni che ha ricavato da Agustina su quanto sia triste Felipe e sul fatto che Marcia ha trascorso la notte alla pensione di Servante insieme a Santiago. Quando la domestica prova a scoprire se la sua padrona ha a che fare con tutto quello che è accaduto, la Salmeron nega fermamente.



