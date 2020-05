Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 maggio 2020: Cinta confessa la verità su…

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 22 maggio 2020

Una Vita torna in onda oggi, 22 maggio 2020, su Canale 5 andiamo a vedere quelle che sono le anticipazioni della soap opera. Cinta si troverà a confessare ad Arantxa la sua volontà di seguire i passi della madre per diventare ballerina. Tutti scopriranno quindi il fatto che la ragazza aveva un fidanzato basco e che a causa sua si era nascosta. A dire il vero era stata avvistata con qualcuno che le aveva promesso la possibilità di fare un salto di qualità nel mondo della danza. Saranno molte le verità che verranno scoperchiate con la sua famiglia che finalmente scoprirà che la giovane ha mentito a molti per raggiungere tutti i suo obiettivi. Terminano qui le anticipazioni della puntata di oggi, per il resto dovremmo aspettare che sia messa in onda.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Cominciando da Telmo, che per quanto possa sembrare vicino alla verità verrà scosso da notizie inaspettate che lo allontaneranno dai punti fermi che sta cercando nella sua vita. Ursula di certo non sarà d’aiuto e complice di Lucia, tenterà di mandare via Telmo da Calle Acacias. La domestica infatti sta aiutando Lucia a tenere nascosta la reale paternità del suo primogenito anche se, come si evince dalla puntata, il feeling tra padre e figlio è piu naturale e spontaneo che mai. Ma Lucia è ferma nella sua decisione e per non mandare all’aria un matrimonio che nasconde però qualche segreto, manterrà a tutti i costi questo mistero sulla paternità del piccolo Mateo. Ursula allora racconta al Martinez che il bambino non può essere suo figlio, perché nato settimino. Telmo sembra non credere ad Ursula e le sue perplessità rimangono tali. Ursula però appare costante nel suo obiettivo e non demorde nel voler convincere l’ex sacerdote che le sue sono solo false supposizioni.

Dopotutto la “Dark Lady” conosce bene la verità e davanti a Telmo cerca di mostrarsi convincente. Addirittura Ursula racconterà che la bella Alvarado, anche se ormai sposata, ha ceduto al fascino di un uomo prima di sposarsi e che quindi il piccolo Mateo è frutto di questo passionale e furtivo incontro. Ursula è decisa e convinta che ciò che sta facendo è la cosa migliore, in virtù della promessa fatta a Lucia. Telmo non deve sapere che Mateo è suo figlio e l’accordo raggiunto dalle due donne deve servire per mantenere la verità nascosta per sempre. La Dicenta allora rincara la dose e dopo le numerose menzogne raccontate è pronta a tirare fuori l’asso dalla manica. Ursula infatti crede la migliore soluzione sia mandare via Telmo da Acacias. I timori di Ursula infatti sono che Telmo non si lasci convincere del tutto e che cercherà di andare in fondo alla questione. Infatti nonostante la Dicenta gli abbia detto con tono confidenziale che Mateo non è suo figlio, Telmo non sembra affatto convinto. Per questo motivo La “Dark Lady “gli mostra due biglietti per l’isola de La Palma. L’ultima carta da giocare in una faccenda sempre più difficile e pericolosa da gestire.



