Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 marzo 2020: la vendetta di Samuel

Una Vita, anticipazioni puntata 22 marzo 2020

Una Vita torna oggi, 22 marzo, con un nuovo episodio. Come sapevamo già, Samuel non ha preso affatto bene il fatto di essere stato lasciato da Lucia e promette che si vendicherà. Lo fa in occasione di una merenda a La Deliciosa in cui la nuova coppia ha deciso, nonostante il parere contrario di Felipe, di ufficializzare la loro storia d’amore: Samuel non si limita solo a rivolgere delle parole indignate a Telmo e Lucia, ma insulta anche Felipe, ritenendolo responsabile di aver fatto andare le cose troppo oltre. Per evitare di portare avanti il suo piano di vendetta in completa solitudine, Samuel va dal priore Espineira sperando che sia dalla sua parte, ma viene invitato a ritornare in un momento successivo, quando avrà le idee più chiare sulle mosse da compiere.

Una vita, dove siamo arrivati

Andiamo a vedere dove siamo arrivati nelle ultime puntate di Una Vita. Il rapporto tra Lucia e l’ex sacerdote Telmo è arrivato a un punto di maturazione. Adesso possono amarsi senza ostacoli, soprattutto dopo aver messo in un angolo l’ex promesso sposo di Lucia, Samuel. Telmo è così coinvolto e sicuro della sua relazione che vorrebbe renderla da subito nota a tutti, ma la sua situazione non è così semplice ed è l’avvocato Felipe a farglielo notare.

Infatti, dopo aver ascoltato questa decisione, lo invita a essere più cauto poiché non è sufficiente che alcuni sappiano già della sua decisione di dismettere gli abiti da sacerdote. Occorre del tempo e poi c’è ancora quell’ostacolo che Telmo pensava di aver superato, ovvero Samuel: non è così scontato che egli possa passare sopra a quanto accaduto, anzi, si scoprirà che è ancora molto arrabbiato. Senza la sua approvazione, Telmo e Lucia non possono portare alla luce il loro amore senza che si crei un vero e proprio scandalo.



