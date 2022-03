Una vita/ Anticipazioni puntata 22 marzo: Felipe torna ad Acacias

Una vita, anticipazioni puntata 22 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 22 marzo, della soap opera spagnola “Una vita“ Rosina confessa al marito di essere stata lei a inviare i regali a Susana per risollevarle il morale. Indalecia, per riuscire a conquistare Jacinto, gli dice che in passato Marcelina l’ha tradito con il sagrestano del suo paese. Anabel prima non crede alle parole di Natalia, poi affronta suo padre Marcos accusandolo dell’omicidio ma questa affermazione scatena un aspro litigio fra i due. Felipe rientra ad Acacias e incontra subito Genoveva.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Soledad ferma in strada Anabel per chiederle se sta in qualche modo cercando di evitare il padre, visto che le è sembrato di vederla cambiare strada, ma la ragazza nega tutto. La domestica si rende conto che la giovane è abbastanza sfuggente, visto che le propone di prendere una spremuta d’arancia insieme ma Anabel le risponde abbastanza seccata. Più tardi a casa Anabel continua ad essere molto antipatica nei confronti di Soledad, in particolare la invita a non immischiarsi nei suoi affari. Questo atteggiamento fa sospettare a Soledad che la ragazza abbia capito che fra lei e Marcos c’è una relazione. Anabel viene raggiunta da Natalia la quale vuole sapere che cosa Miguel le abbia detto qualche giorno prima. La Quesada approfitta di questa conversazione per far sapere all’amica che Aurelio è ancora innamorata di lei e la invita a prendere in considerazione l’idea di riprendere la loro relazione. Bellita invita Susana e Rosina a casa sua per riuscire ad avere un consiglio su quali canzoni mettere nella nuova raccolta che uscirà dei suoi successi. Le due donne, però, sembrano più interessate ad altri argomenti: in particolare Susana è felice perché ha ricevuto dal marito Armando un bigliettino e un cappellino in dono.

Daniela si ferma a fare una pausa in compagnia di Miguel e gli fa molte domande sul passato di Sabina e Roberto. Quando il discorso fra i due inizia a toccare i temi dell’amore, l’avvocato si intristisce immediatamente e inventa una scusa per andare via. Quando resta da solo con la nonna, Miguel le ricorda che dovrebbe trovare un sistema per evitare che qualcuno possa avvicinarsi alla cantina e scoprire così del buco nel muro. I due conversano anche del futuro sentimentale del nipote e Sabina lo invita a prendere in considerazione Daniela, che potrebbe essere la ragazza giusta per lui. Anabel, però, le risponde che loro due non potranno mai stare insieme visto che lui ha commissionato a suo padre Sallustio l’omicidio di Carlos Amijo ma Natalia a quel punto fa la sua confessione: non è implicato Aurelio nella morte del suo ex fidanzato ma è stato il padre Marcos a ordinare l’uccisione. José porta Ignacio a fare un giro nel quartiere per presentargli alcune persone del quartiere. I primi che incontrano sono Servante e Fabiana i quali sembrano essere molto felici di conoscere il nipote di Bellita e lo accolgono con tanto calore. Il Dominguez si rende presto conto delle abilità del ragazzo di mentire per conquistarsi l’affetto di tutti. Più tardi incontrano Ramon e Liberto e anche in questo caso lo studente di medicina non impiega molto a conquistare la stima pure di questi due. Zia Benigna affronta sua figlia Indalecia perché pensa che la ragazza sia fin troppo servizievole nei confronti di Jacinto. La madre le ricorda che dovrebbe smetterla di avere delle mire sulla moglie della cugina e le dice che devono ritornare in paese. La ragazza, però, accetta solo di andarsene via dalla guardiola ma mette in chiaro che resterà a vivere ad Acacias.

