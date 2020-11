Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 novembre: Felipe-Marcia incomprensione e…

Una Vita, anticipazioni puntata 22 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 22 novembre, Felipe non vedendo arrivare Marcia alla festa pensa che abbia deciso volontariamente di non presentarsi più. Mentre tutti i presenti iniziano a spettegolare sulla vicenda, l’avvocato scende in strada e incontra Ursula, di ritorno dalla passeggiata: immediatamente l’aggredisce chiedendole che fine abbia fatto Marcia ma la domestica finge di non saperne assolutamente nulla. Sarà l’amico Mauro, ex poliziotto, a prendere in mano la situazione. Jacinto non riesce più a tenere il ritmo degli allenamenti di Arantxa e così inventa delle scuse davvero stupide per non prendervi parte. Carmen è sempre più strana per via dei litigi con Lolita ma non vuole dire nulla al marito che inizia a pensare che la moglie possa essere incinta.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo alle ultime puntate di Una Vita. Ramon e Antonito ringraziano Carmen per tutto quello che sta facendo per la loro famiglia ma la donna scoppia a piangere perché negli ultimi giorni sta avendo diversi episodi di insofferenza nei confronti di Lolita. Non vuole però dire niente e così quando il marito le chiede spiegazioni, non dice nulla e racconta di aver sentito il bisogno di piangere senza alcun motivo. Alla soffitta Agustina sta aiutando Marcia a prepararsi per la festa di fidanzamento. La ragazza è molto agitata perché pensa che tutti gli ospiti le terranno gli occhi incollati e commenteranno ogni sua mossa. Poi arriva Ursula che fa tanti auguri alla ragazza, fingendo una sincerità che non ha, e poi dice che accompagnerà la sua signora a fare una passeggiata poiché Genoveva non prenderà parte all’evento. Emilio è a casa di Cinta perché sa che la ragazza è da sola: vuole salutarla prima della partenza e poi raccontarle della telefonata fra Ledesma e sua madre. Mentre i due si baciano, rientra in cucina Arantxa che caccia via di casa il Pasamar e poi dice alla ragazza di raccontarle subito che cosa sta succedendo se non vuole rischiare che lei vada a raccontare tutto ai suoi genitori.

Mentre attendono le rispettive mogli per andare alla festa di Felipe, Liberto racconta a Ramon e Antonito della morte di Teresa, la moglie di Mauro. Poi parlano di Lolita e della sua puntigliosità da quando è incinta. Questa banale affermazione fa venire in mente a Raimundo che Carmen potrebbe essere incinta e per questo si comporta in modo così strano ed è tanto suscettibile. Casilda è in soffitta con Marcia e tenta di calmarla visto che la ragazza ha avuto un altro attacco di panico pensando al suo passato. Le parole dell’amica sembrano sortire effetto, tanto che Marcia dice a Casilda di iniziare ad avviarsi alla festa e che lei la raggiungerà in pochi minuti. Intanto a casa dell’avvocato iniziano ad arrivare tutti gli invitati: non mancano Rosina e Susana, che sparlano perché la fidanzata di Felipe è un’ex cameriera, poi arriva anche Casilda che ringrazia il padrone di casa per averla invitata. Emilio passa a trovare Felicia prima di prendere il treno, rischiando di fare tardi: vuole sapere la verità sul perché la madre abbia chiamato Ledesma. Quando il ragazzo sta per andare via, dalla porta entra proprio Copernico Ledesma. Marcia, ancora in soffitta, è finalmente pronta per scendere dalla soffitta a casa del suo fidanzato. Sulle scale, però, sente degli strani rumori e intravede qualcuno. Inizia quindi a scappare ma viene raggiunta da un uomo che la narcotizza e la porta via.



© RIPRODUZIONE RISERVATA