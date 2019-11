Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 novembre: Gutierrez morirà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Una vita di oggi, 22 Novembre, Padre Telmo sospetterà che Cesareo sappia qualcosa sulla morte di Gutierrez, che è l’uomo che ha condotto lui e Lucia all’eremo. La Alvarado, inoltre, costringerà Felipe e Celia a dare ad Alicia accoglienza nella loro casa. La donna quindi trascorrerà molto tempo con Lucia. Quest’ultima si allontanerà progressivamente da Telmo, dato che non è ancora riuscito a dimostrare la sua innocenza, e inizierà a credere che Samuel abbia detto la verità. L’Alday, allora, riceverà la visita di uno strozzino, che vorrà i suoi soldi il prima possibile. Samuel gli dirà che presto salderà il suo debito, in quanto sta per ereditare un’immensa fortuna grazie al suo imminente matrimonio con la giovane Alvarado. Alexis, dopo essersi sentito male, morirà durante la lezione di disegno a cui stanno assistendo Rosina e Susana. Le due donne rimarranno sconvolte da questo evento e saranno terrorizzate. Dopo averci pensato un pò, Rosina e Susana decideranno di scappare via dalla scuola dell’arte, abbandonando il povero Alexis, che è riverso sul pavimento.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo visto che Padre Telmo è sempre più convinto di dover dimostrare a tutti che non ha drogato e violentato Lucia. Il sacerdote è sicuro di essere vicino alla svolta, in quanto Gutierrez, il cocchiere che ha condotto lui e la Alvarado all’eremo, gli ha promesso di rivelargli tutta la verità.

Carmen ha impegnato un suo mantello molto costoso per comprare i dolci preferiti al figlio. Servante, poi, ha offerto a Raul il lavoro di aiuto portinaio, ma il giovane si è rifiutato di svolgere questa nuova occupazione. Servante ha quindi accusato il ragazzo di essere una persona arrogante e viziata. Cesareo sta cercando di confessarsi con Padre Telmo, per potergli raccontare tutte le azioni malvagie che è stato costretto a compiere per ordine di Samuel. Flor sta soffrendo parecchio a causa della partenza di Pena, che è andato in Africa per compiere una spedizione con il padre Cesar. L’Alday è sempre più sommerso dai debiti e, per questa ragione, sta cercando di sposare Lucia il prima possibile, ma la ragazza è confusa in quanto si sente attratta da Telmo. Raul scompare nel nulla. Questa notizia manda su tutte le furie Carmen, che non sa proprio dove trovare il figlio. Cesareo si reca ancora una volta da Telmo per rivelargli tutte le malefatte che ha svolto per volere di Samuel, ma ad un certo punto cambia idea, decidendo di non incontrare più il prete. Donna Rosina e Susana stanno partecipando ad una lezione di disegno del modello Alexis. Ad un certo punto, quest’ultimo si sente male, a causa di un grave malore. Gutierrez non si presenta nel luogo dell’incontro con Telmo. Successivamente, la carrozza dell’uomo giunge ad Acacias. Telmo quindi scopre che all’interno del mezzo c’è il corpo senza vita del cocchiere, che è stato appena ferito a morte. Il religioso, dunque, è disperato, poiché non ha più nessuno che dimostri che Samuel è il responsabile di quello che è successo a lui e all’Alvarado all’eremo. Dopo l’assassinio di Gutierrez, Cesareo si mostra abbastanza preoccupato. Tutto ciò porta Padre Telmo a sospettare subito che il guardiano sappia con esattezza cosa sia successo al cocchiere, e questo lo spinge ad indagare.

