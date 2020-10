Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 ottobre: l’annuncio di Ramon

Una Vita, anticipazioni puntata 22 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 22 ottobre, Ramon riunisce la famiglia per dare una notizia molto importante: a pochi giorni dalle nozze con Carmen, infatti, ha deciso di lasciare la casa di Antonito e trovare un posto dove poter vivere da solo con la futura sposa, per condividere pienamente la loro vita. Bellita e Jose sono sempre più preoccupati per Cinta che, da quando ha dovuto dire per sempre addio al suo amato Emilio, è più triste che mai. Per cercare di farla distrarre e al tempo stesso dare una svolta alla sua carriera, organizzano la sua esibizione alla festa della patrona. Quando rivelano la notizia a Cinta, però, la ragazza non reagisce come dovrebbe e comunica con molta veemenza che non ha intenzione di esibirsi mai più né di prendere ancora lezioni di canto lirico.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti in Una Vita. Susana sta facendo le prove del vestito da sposa di Carmen e Lolita assiste, felice che finalmente il suocero Ramon convogli a nozze con la donna della sua vita. Le tre amiche si confrontano, poi, sulle novità che in questi giorni si sono verificate ad Acacias, in particolare la riconciliazione fra Liberto e Rosina. Proprio Liberto racconta come è riuscito a riconquistare la moglie agli amici Ramon e Felipe: ringrazia in particolare l’avvocato per averlo ospitato a casa sua e avergli dato l’affetto e il sostegno di cui aveva necessità. Ramon chiede a Felipe notizie di Genoveva e l’uomo è felice di annunciare che la storia con la Salmeron si è finalmente conclusa anche perché lei è una donna molto malvagia. Casilda e Carmen raccontano a Fabiana di non essere riuscite a dormire perché Agustina dorme. Le due chiedono alla proprietaria della locanda di poter parlare con la colpevole delle loro notti insonni e Fabiana, dopo qualche insistenza, accetta. Felipe e Marcia mangiano insieme e parlano della cattiveria delle persone ricche: l’avvocato capisce che la domestica nasconde qualcosa ma non ha il tempo di approfondire perché arriva Liberto che chiede di poter parlare da solo con lui. Il Seler ha capito che fra Marcia e Liberto c’è amore e così consiglia all’amico di vivere la loro storia d’amore alla luce del sole perché non c’è nulla di più bello di avere la propria donna del cuore accanto.

Alla soffitta sono tutti a cena e si chiacchiera degli ultimi avvenimenti di Acacias. Si parla ovviamente anche delle nozze fra Emilio e Angelines e Arantxa fa credere a tutti che la ragazza non sia scossa da questi avvenimenti ma che invece sia molto concentrata sui suoi prossimi impegni professionali come cantante. Rosina va al Nuovo Secolo per comprare una bottiglia di champagne e incontra Lolita e Felicia e discutono sulle diverse nozze nel quartiere. Vengono raggiunte da Ramon che chiede a Lolita il permesso di invitare Carmen a colazione il giorno dopo per fare a tutta la famiglia un grande annuncio. Alla soffitta Marcia fa di tutto per restare da sola con Ursula perché le vuole chiedere chi pagherà per la sua libertà ora che Alfredo è morto. La domestica di casa Bryce le dice che sarà un suo pensiero ma che ora è al suo servizio e quindi non deve venirle in mente di tradirla. Antonito, dopo aver visto la tristezza negli occhi di Cinta, va da Emilio per dirgli di rompere il suo fidanzamento per sposare la donna che ama, così il Pasamar si decide a raccontare all’amico tutta la verità. Felipe dice a Marcia di voler dire a tutti della loro relazione perché così sarà più facile vedersi e proteggerla ma Marcia gli risponde che lei ha un passato che le impedisce di vivere alla luce del sole questo amore.



