Una vita/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Ildefonso dice la verità a Camino

Una Vita: anticipazioni puntata 22 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 22 settembre, della soap opera spagnola “Una Vita” Idelfonso decide di raccontare tutta la verità a Camino, su ciò che gli è realmente accaduto durante la guerra. Ramon e Antonito saranno i portavoce dei rispettivi partiti. I due, quindi, esporranno i loro programmi ai soci onorari del circolo. Dopo varie ricerche, Marcos sceglie Soledad come sua domestica. La donna, però, assume un atteggiamento molto rigido, che fa preoccupare Anabel. La ragazza, dunque, chiede al padre di cercare qualcuna che sostituisca al più presto Soledad, in quanto è molto impaurita dall’indole misteriosa e severa della nuova arrivata. Nonostante i tentativi di Genoveva di ostacolare Felipe e di metterlo sempre in cattiva luce, facendolo passare per il suo aguzzino, l’avvocato riuscirà a testimoniare nel processo per la morte di Marcia.

Una vita/ Anticipazioni puntata 21 settembre: Felipe decide di deporre!

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una Vita” Genoveva viene chiamata a testimoniare nel processo per la morte di Marcia. La donna decide di calarsi nella parte della moglie remissiva e vittima di un marito violento, che la tradisce in continuazione con altre donne. A questo punto, Felipe sceglie di cambiare strategia e di rompere il suo silenzio, in quanto non vuole passare per un uomo dissoluto e libertino. L’avvocato, allora, chiede di testimoniare al processo che vede imputata la Salerno. Genoveva rimane subito spiazzata dalla richiesta di Felipe e cerca di contrastare la sua deposizione. Intanto Bellita e José, dopo aver trascorso diversi giorni divisi da incomprensioni e litigi, si riavvicinano e fanno pace. I due, inoltre, ricevono una notizia importante, che li rende felici. Attraverso un telegramma, infatti, Cinta fa sapere ai genitori che partirà per una tournée in giro per l’Argentina. Il commissario Mendez incontra Laura, chiedendole di collaborare con l’accusa. La donna, però, non accetta di accordarsi con il poliziotto e fugge impaurita. Infine, Marcos decide di cercare una domestica che lavori nella sua abitazione.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 settembre: Felice nella trappola di GenovevaUna vita/ Anticipazioni puntata 17 settembre: Camino si confida con Anabel ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA