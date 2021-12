Una vita/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Felipe e il piano di Genoveva

Una vita, anticipazioni puntata 23 dicembre

Nella puntata della soap opera spagnola “Una vita” in onda su Canale 5 oggi, giovedì 23 dicembre, Antonito si confida con Miguel e gli dice che è molto angosciato per il fatto che lo hanno invitato a diventare il presidente di una commissione molto importante ma non si sente all’altezza e non sa cosa fare. Marcos è ancora scosso per la discussione che c’è stata a casa sua con Aureliano e così lo convoca per dirgli che a breve risponderà alla lettera di suo padre Sallustio. Il confronto, però, si fa ancora più acceso e al culmine del litigio il Bacigalupe intima all’uomo di non avvicinarsi mai più ad Anabel. Genoveva ancora non si fida di Felipe e decide di organizzare un piano per riuscire a capire se il marito le mente o meno, per questo invita Ramon a casa sua e fa finta di lasciarli soli per spiare la loro conversazione.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: Ezio sposerà Veronica?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Jacinto prova a mettersi in contatto con Marcelina ma non riesce a parlare con la moglie. Il custode si preoccupa molto perché è turbato dal fatto che la donna non abbia ancora deciso di ritornare a casa e inizia a pensare che abbia conosciuto un altro uomo e lo abbia dimenticato. Servante non è di grande aiuto perché mette nella testa dell’amico l’idea che Marcelina possa averlo tradito ed essere scappata con qualcuno a Barcelona. Casilda prepara una zuppa a Lolita che non è stata troppo bene dopo lo svenimento. La proprietaria della bottega vorrebbe tornare al lavoro in negozio ma Casilda glielo impedisce perché il medico le ha imposto riposo assoluto. Alla fine la domestica di casa Seler riesce ad avere la meglio sulla resistenza dell’amica. Più tardi, Casilda riceve un telegramma da parte di suo cugino che, grazie all’intercessione di Antonito, è riuscito ad essere assunto al macello comunale. Anche Fabiana e Servante riconoscono al Palacios il merito di aver fatto in modo di non far più saltare la corrente nel quartiere, quindi tutti sono contenti di averlo votato.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: Genoveva dubita di Felipe

Ramon ha accompagnato Roberto in banca per aiutarlo ad ottenere un prestito per il suo progetto che coinvolge il ristorante. Appena il Palacios se ne va, il ristoratore si confronta con la moglie e butta giù uno schizzo della planimetria della banca, dando l’impressione di non essere così interessato al prestito economico ma a ben altro. Natalia raggiunge Miguel al locale di suo nonno ma gli fa credere di essere lì per caso. I due iniziano a parlare del Messico e poi il discorso cade su Anabel visto che Natalia gli chiede se è gelosa e come procedono le cose fra di loro. In realtà la messicana vuole mettere al ragazzo la pulce nell’orecchio sul fatto che sulla Bacigalupe girassero molte chiacchiere sul fatto che tutti i pretendenti dell’amica facessero una brutta fine. Il giovane avvocato, però, le risponde che preferisce non sapere nulla di Anabel perché vuole che sia la stessa ragazza a dargli tutti i dettagli della sua vita, quando sarà pronta. Natalia fa finta di essere compiaciuta ma in realtà è molto arrabbiata per non essere riuscito a manipolarlo. Genoveva torna a casa, sempre più sospettosa nei confronti di Felipe, ma lo trova stranamente molto combattivo. L’avvocato le dice che devono essere sinceri l’uno con l’altro se desiderano che il loro amore duri e poi si dice pronto a dirle tutto. Poi le dice di non ricordare assolutamente nulla né della morte di Ursula né di chi sia Marcia ma che niente di tutto ciò potrà mai diventare un ostacolo fra loro perché lui la ama con tutto il cuore. Poi le chiede scusa se, come la moglie gli ha detto, Marcia era la sua amante e questa relazione l’ha ferita nel profondo.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 dicembre: Cesareo caccia Santiago

© RIPRODUZIONE RISERVATA