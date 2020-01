Una Vita/ Anticipazioni puntata 23 gennaio: Lucia in crisi, Samuel passerà al piano B

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 GENNAIO

Nella prossima puntata di Una vita, Samuel si convincerà che Lucia lo sta rifiutando perché prova qualcosa di importante nei confronti di Padre Telmo, e deciderà di affrontare ancora una volta il sacerdote. Durante questo incontro, l’Alday comunicherà al religioso che lui, continuando a flirtare con la Alvarado, non sta facendo altro che giocare con il fuoco. Ursula poi dirà nuovamente al prete di allontanarsi da Lucia, in quanto la ragazza potrebbe rischiare di innamorarsi di un uomo che non potrà mai stare al suo fianco, in quanto costui ha dedicato la sua vita a Dio. Successivamente, anche Celia andrà a parlare con Padre Telmo, confessandogli di essere molto in ansia, in quanto Lucia ha deciso di non sposarsi con Samuel. Il prete dunque risponderà alla donna che la Alvarado è ancora abbastanza giovane e che sicuramente un giorno perderà la testa e il suo cuore per una persona speciale. In quest’occasione Telmo ribadirà a Celia che lui starà accanto a Lucia solo per proteggerla, e che lui vuole continuare a fare il sacerdote.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime vicende sviluppatesi ad Una vita, abbiamo assistito al fatto che la relazione tra Lucia e Padre Telmo si è fatta sempre più intima e profonda, i due stanno infatti trascorrendo molto tempo insieme. La Alvarado è così presa dal sacerdote, da continuare a rimandare le sue nozze con l’Alday. Samuel infatti ha fatto a Lucia una seconda proposta matrimoniale, ma ha ricevuto dalla ragazza un ennesimo due di picche. L’uomo ha deciso allora di indagare sul passato di Padre Telmo, per potersi liberare una volta per tutte del religioso. Nel frattempo, Antonito è triste, in quanto non può ancora sposare Lolita, che per un’antica tradizione di Cabrahigo è costretta a diventare la moglie di Ceferino. Quest’ultimo ha iniziato ad essere corteggiato da Casilda, che sta facendo delle avance al giovane per allontanarlo definivamente da Lolita. Padre Telmo poi si è confidato con Ursula, che lo ha nuovamente messo in guardia nei confronti di Lucia. Il prete, d’accordo con la sua domestica, ha deciso allora di non farsi sopraffare dai sentimenti che sente nei confronti dell’Alvarado, poiché non desidera commettere altri errori e far soffrire inutilmente la ragazza. Lucia è ormai convinta del fatto che Padre Telmo non l’abbia affatto violentata. La donna crede che il sacerdote sia una brava persona e che non abbia mai abusato di lei sessualmente. La Alvarado, quindi, cerca di incontrare sempre più spesso il religioso nella sua cappella, inventandosi ogni giorno una scusa differente. Samuel, poi, sta attraversando un momento difficile. Il suo strozzino, Jimeno Batan, non lo molla un secondo. L’uomo infatti vuole al più presto i soldi che l’Alday gli deve e non desidera far passare altro tempo. Samuel allora sta cercando di attirare nuovamente Lucia verso di lui, per poterla sposare e risolvere la sua crisi economica, ma la ragazza sembra essere ormai irraggiungibile e molto distante. La Alvarado pare avere occhi solamente per il suo prete e Samuel sta provando ad allontanare il religioso dalla donna, cercando di scoprire, attraverso un investigatore, qualcosa di compromettente sul passato di Padre Telmo.

Dopo essere guariti dalla malattia, Celia e Felipe sono parecchio felici di potersi godere il loro profondo amore.

