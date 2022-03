Una vita/ Anticipazioni puntata 23 marzo: Anabel affronta il padre Marcos

Una vita, anticipazioni puntata 23 marzo

Le anticipazioni della puntata di “Una Vita” di oggi, mercoledì 23 marzo 2022, ci rivelano che Anabel affronta suo padre, non per dirgli di essere a conoscenza della sua relazione intima con Soledad, ancora vuole attendere che i due facciano un passo falso per uscire allo scoperto, ma per gridargli in faccia di essere un assassino. Anabel ha avuto un diverbio con Aurelio e ha accusato lui e suo padre Salustiano di aver ucciso il suo fidanzato Carlos Armijo. Il Quesada ha sempre detto di essere estraneo ai fatti e quando la Bacigalupe chiede maggiori spiegazioni a Natalia, la donna conferma quanto detto dal fratello, ma non esonera da alcuna responsabilità il padre, anzi accusa anche Marcos dell’uccisione del giovane in quanto è stato lui a ordinare l’omicidio. A questo punto Anabel decide di parlare con Aurelio per ottenere maggiori spiegazioni, l’uomo conferma il racconto della sorella. Anabel ora deve fare i conti con la dura verità, il padre dovrà prendersi le sue responsabilità e dirle come stanno realmente le cose, così affronta il genitore gridandogli in facci cosa pensa di lui.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Natalia riferisce ad Anabel cose spiacevoli che riguardano suo padre, la ragazza fa fatica a credere alle sue parole, ma visto che nei giorni scorsi ha scoperto che Marcos ha una relazione segreta con Soledad, perché dubitare delle parole della Quesada? Lo scontro tra padre e figlia non tarda ad arrivare, Marcos non approva che la ragazza frequenti Natalia e non conoscendo di cosa vertono le loro conversazioni chiede ad Anabel se per caso la sua amica le ha detto che rapporti intercorrono tra la sua famiglia e Genoveva. La Bacigalupe non è al corrente di nulla ma per mantenere la pace con il padre gli promette che nei prossimi giorni cercherà di carpire qualche notizia in più. Soledad si è accorta che il suo rapporto con Anabel non è più lo stesso, la ragazza la evita e non ha con lei la stessa confidenza di un tempo. La governante teme che abbia scoperto la relazione che ha con suo padre. Per togliersi ogni dubbio ne parla con Marcos e di comune accordo decidono di mantenere distante il loro rapporto in attesa di capire cosa passa nella testa di Anabel per poi recuperare in un secondo momento il tempo perso. Bellita è molto presa dal suo progetto, ha intenzione di pubblicare una raccolta dei suoi migliori successi e chiede a Fabiana di darle una mano a scegliere le canzoni più belle. La donna le propone alcuni titoli, di cui uno in particolare che le ricorda i momenti trascorsi con sua figlia Cayetana da piccola.

Susana riceve un regalo da parte del marito Armando: un cappellino e una lettera d’amore. Liberto però non capisce cosa abbia spinto l’uomo a rifarsi vivo con la zia dopo che risulta essere sposato con un’altra donna. Rosina al contrario è molto contenta che sul volto della sua amica sia tornato il sorriso. Al marito viene qualche sospetto e chiede alla moglie di dirgli cosa sa di quell’inaspettato dono. La Rubio messa alle strette rivela a Liberto che è stata lei a spedire a Susana il cappellino facendole credere che fosse stato Armando. Il Mendez è molto preoccupato e rimprovera la moglie dicendole che un falso può avere delle conseguenze molto gravi, ma alla nobildonna poco interessa quello che potrà succedere, ora è solo contenta di aver portato nel cuore di Susana un po’ di felicità. Fabiana e Casilda affrontano Soledad e le impongono di raccontare tutta la verità. Nei giorni scorsi hanno scoperto che la domestica ha mentito dicendo di aver vinto alla lotteria. Alle due donne è venuto il sospetto che la collega abbia rubato il denaro per andarsi a comprare abiti di lusso. Soledad racconta in parte la storia, dice che ha una relazione con un uomo facoltoso che non vive ad Acacias e la riempie sempre di bei regali e se non ha detto la verità è soltanto perché vuole tenere per sé la sua vita privata. Continua la relazione clandestina tra Jacinto e Indelesia, la madre di quest’ultima si è accorta che la figlia sta intrattenendo una storia con il marito della cugina e la vuole riportare a casa, ma la ragazza non è d’accordo e dice che anche Marcelina non è stata una santa, prima di sposarsi correva dietro al parroco del paese. Marcos riflette alle parole di Soledad e decide di prestare maggiore attenzione nei comportamenti della figlia per capire se davvero ha scoperto la sua relazione con la domestica.

