Una Vita/ Anticipazioni puntata 23 ottobre: Genoveva disperata per…

Una Vita, anticipazioni puntata 23 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 23 ottobre, Genoveva torna a casa disperata dopo aver saputo che Felipe ha un’altra donna. Ha chiesto all’avvocato chi sia ma non è riuscita ad avere alcuna risposta, per questo motivo Ursula promette alla sua padrona di attivarsi per riuscire a scoprire chi stia frequentando l’Alvarez – Hermoso a patto, però, che la Salmeron porti avanti la sua vendetta nei confronti degli abitanti di Acacias. La storia fra Marcia e Felipe però è destinata a venire all’esterno perché Susana, che ha intuito che fra i due c’è del tenero, ne farà parola con tutto il quartiere. La locanda di Servante e Fabiana vive un momento di grande difficoltà perché a causa dello scoppio di una tubatura si allaga e i due proprietari sono costretti a chiudere, non sapendo se riusciranno a rimettere in sesto i locali. Carmen e Ramon, infine, sono sempre più felici visto che il giorno delle nozze è ormai vicino e attendono l’arrivo di Mercedes.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti in Una Vita. Felipe prova a convincere Marcia a portare alla luce del sole la loro storia ma la ragazza non vuole. L’avvocato pensa che sia a causa del suo colore della pelle ma la ragazza parla del suo passato, del fatto che ha dovuto subire delle crudeli angherie e che non è ancora pronta ad essere sotto l’attenzione di tutti. Quindi chiede all’uomo del tempo e lui accetta a concederlo. Emilio si confessa con Antonito e dà delle spiegazioni abbastanza sommarie all’amico dicendo che non può rompere il fidanzamento con Angelines perché la sua famiglia deve restituire una grande somma di denaro a Ledesma e per questo motivo sua madre all’epoca lo ha promesso in sposo alla ragazza. Ramon riunisce tutta la famiglia per comunicare una grande notizia: subito dopo il matrimonio lui e Carmen andranno a vivere in una casa tutta loro così da poter avere la propria privacy. Anche se il nuovo appartamento sarà comunque in Calle Acacias, Lolita è molto dispiaciuta perché aveva creato un rapporto molto stretto con Carmen ma la donna promette che non cambierà nulla e che comunque si vedranno ogni giorno. Antonito, allora, propone un brindisi per festeggiare l’evento.

Liberto è a casa di Felipe per la colazione e l’avvocato racconta all’amico del rifiuto di Marcia ad uscire alla luce del sole con la loro relazione. Nessuno dei due capisce le motivazioni della ragazza ma comunque Felipe confessa di volerle dare tutto il tempo necessario perché sente delle cose profonde per lei. Quando accompagna l’amico alla porta, viene intercettato da Genoveva che gli dice che farà una scenata sul pianerottolo se non la farà entrare. Una volta in casa prova spudoratamente a sedurlo ma l’avvocato resiste ad ogni tentazione dicendole che ama un’altra persona. Genoveva incassa il colpo e gli dice che farà di tutto per riconquistarlo. A casa di Bellita la cantante rientra a tarda mattinata dopo ore trascorse in giro per appuntamenti con degli impresari: il suo desiderio è quello di riuscire a trovare delle serate per Cinta, così da farla esibire e distrarre. Purtroppo, però, fino ad ora non ha avuto fortuna ma sarà Arantxa a risolvere la situazione raccontando della festa del patrono di Acacias che si terrà dopo pochi giorni e che potrebbe fare al caso della giovane artista. Alla soffitta intanto ci sono ancora problemi legati al fatto che Agustina russa e nessuno riesce a dormire. Carmen prega ancora una volta Fabiana di parlare con l’amica per riuscire a risolvere la situazione.



