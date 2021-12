Una vita/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: Miguel preoccupato per Anabel

Felipe ancora non ha riacquistato la memoria, ma Genoveva non ne è sicura, il momento che sta vivendo ora con l’uomo è meraviglioso, il fatto che l’avvocato non ricordi nulla del suo passato, le fa vivere una relazione di coppia serena e tranquilla. La donna vuole metterlo alla prova per accettarsi se veramente ancora è schiavo dell’amnesia oppure sta soltanto fingendo. L’unico modo per scoprire la verità è invitare Ramon a casa. Genoveva dice all’uomo che non vuole allontanare il marito dai suoi amici, e si scusa per il suo comportamento passato, l’invito serve per deporre l’ascia di guerra e permettere a Felipe di relazionarsi con le persone. In realtà è una trappola che la donna sta tramando alle spalle dell’avvocato. Difatti il suo scopo è di lasciare i due uomini da soli, nascondersi dietro la porta e ascoltare i loro discorsi. In paese intanto la gente chiacchiera, perché in molti non tollerano l’atteggiamento della coppia, soprattutto quello di Genoveva, che passeggia per le strade le paese a braccetto con il consorte mentre la povera Marcia è morta probabilmente uccisa proprio dalla rivale in amore.

Una vita/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Felipe e il piano di Genoveva

Una vita: riepilogo puntata del 23 dicembre 2021

Lolita non sta bene e in casa Palacios c’è un po’ di preoccupazione, quando la donna è svenuta in occasione della festa in casa dei Bacigalupe, non è stata per gelosia, ma per un problema di salute molto serio. Il medico le ha consigliato di riposare e di non agitarsi. Antonino in questo momento sa di non poter contare sulla moglie e avrebbe bisogno di un conforto morale che trova in Miguel. Il Palacios deve decidere se accettare la proposta ricevuta dal congresso di rivestire il ruolo di presidente in un’importante commissione. Il figlio di Ramon non sa cosa fare, l’impiego non è facile da gestire, richiede molta attenzione e tempo e in questo momento che Lolita non sta bene avrebbe bisogno della vicinanza del marito, non sa se accettare l’incarico sia la scelta migliore. Oltretutto a preoccupare Antonito è il timore di non rivestire al meglio il ruolo e di non essere all’altezza della situazione. Purtroppo Lolita non potrà metterla al corrente per non sconvolgere il suo stato emotivo. Marcos ha ricevuto una missiva da parte di Salustiano, parlando con Aurelio gli promette che appena avrà del tempo disponibile risponderà, poi la conversazione prende dei toni accesi e l’uomo ordina ad Aurelio di mantenere le distanze da Anabel.

Una vita: anticipazioni del 24 dicembre 2021

Le anticipazioni del 24 dicembre di Una Vita ci raccontano che Miguel preoccupato per Anabel cerca di convincerla a tenersi alla larga da Natalia. Il ragazzo farà di tutto per aprirle gli occhi confidandole dei commenti che Natalia avrebbe fatto sul suo conto e sulla sua vita sentimentale. Anabel non sembrerà sorpresa perché anche il padre le ha detto di fare attenzione al comportamento dei due fratelli, soprattutto di Natalia che si presenta come sua amica invece ha cattive intenzioni. Cercando di tenere lontano Miguel da questa situazione, perché nemmeno lei conosce le dinamiche, Anabel dice che Natalia è soltanto invidiosa di lei.

