Una vita/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Lolita salvata dal farmaco sperimentale?

Una vita, anticipazioni puntata 24 febbraio

Nella puntata di oggi, giovedì 24 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” Lolita dà il suo consenso e il dottore le somministra la cura dei francesi, ma purtroppo non si potrà sapere immediatamente se ha fatto effetto oppure no. Soledad è molto inquieta perché nell’intimità le cose fra lei e Marcos vanno benissimo ma davanti agli altri la tratta come una serva e ora questo atteggiamento non le va più bene, vista la relazione che ha stretto con il suo signore. Aurelio fa la sua mossa nei confronti di Anabel e prova a baciarla, convinto che la ragazza cederà. Invece viene respinto poiché la giovane messicana è ancora innamorata di Miguel. Il giovane Olmedo, invece, è molto occupato con i preparativi per la riapertura del ristorante dei suoi nonni. Susana scopre che Armando non è più nell’albergo che le aveva dato come riferimento per contattarlo in caso di bisogno.

Una vita/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: Genoveva preoccupata per Felipe

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Bellita e Rosina provano a consolare Susana che è preoccupata per le sorti di Armando del quale non ha notizie. La Del Campo le racconta della sua nuova raccolta di canzoni, dicendo che il disco sarà pronta entro pochi mesi, ma neanche lei ci crede perché non ha ancora i testi pronti, quindi tornata a casa se la prende con suo marito che ha annunciato il disco senza chiederle il permesso. Il mattino dopo, però, contrariamente a quello che José prevedeva, Bellita è ancora molto arrabbiata e non si fida dell’ottimismo del marito il quale pensa che per incidere un disco ci voglia davvero poco. Per risolvere la situazione, il Dominguez decide di andare a parlare con Ricardo Benavide, un compositore che sicuramente può aiutarla ad avere dei testi interessanti per il suo nuovo disco. Anabel chiede al padre delucidazioni sulla guerra imminente ma Marcos non se la sente di affrontare ancora il discorso. Allora la ragazza decide di cambiare argomento e parla con il padre di Soledad, dicendo che è una persona molto competente e che crede che nessuno l’abbia mai trattata come una madre, proprio come fa la domestica. Anabel racconta poi che Soledad ha chiesto informazioni sulla madre, dicendo che è stato un pensiero molto carino, ma Marcos non prende bene la notizia e dice che non è un comportamento appropriato. Quando la figlia va in camera sua, Marcos chiama Soledad e le dice che devono parlare e mettere subito in chiaro i termini della loro relazione.

Una vita/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: la verità sui genitori di Miguel

Antonito e Ramon sono distrutti per le condizioni di Lolita mentre Carmen racconta di aver avuto difficoltà anche a cambiarle le lenzuola. Antonito ha uno scatto di rabbia per via della sua impotenza ma all’improvviso arriva Don Santiago che è venuto a informarsi delle condizioni di salute di Lolita. Il medico è venuto per portare notizie dei farmaco francese che è ancora nella fase di sperimentazione ma non è stato ancora testato sugli animali, quindi prima di utilizzarlo su Lolita vuole parlare direttamente con la paziente che deve dare l’autorizzazione. Poiché la ragazza è molto debole e non è in caso di decidere da sola, allora il medico pensa che non riusciranno a ottenere il farmaco dai colleghi francesi. Più tardi Carmen viene fermata in strada da Casilda che vuole avere notizie della sua amica e così la moglie di Ramon racconta dello spiraglio della cura francese. Jacinto e Servante, intanto, decidono di procurarsi le reliquie di un particolare santo perché hanno saputo che sono curative e vogliono vedere se possono essere utili per la guarigione di Lolita. Antonito decide di parlare di nuovo con la moglie per convincerla a eseguire il trattamento sperimentale, visto che non hanno più niente da perdere e questa volta la ragazza accetta.

Una vita/ Anticipazioni puntata 21 febbraio: Genoveva controlla Felipe

© RIPRODUZIONE RISERVATA