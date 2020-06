Una Vita/ Anticipazioni puntata 24 giugno: le verità di Ramon e la lettera di Lucia

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 GIUGNO

Nell’episodio di oggi, mercoledì 24 Giugno, di Una Vita assisteremo ad una inaspettata reazione di Telmo che, ricevuta la lettera non si rassegnerà a perdere la donna che ama, rientrando ad Acacias per affrontare Eduardo. Il marito della donna non è molto felice del ritorno dell’ex parroco e per loro dovrebbe essere arrivato il momento dello scontro definitivo, come andrà a finire? Rosina si convincerà di un tradimento di Liberto, dopo aver visto che dal conto corrente mancano tremila pesetas; Felipe verrà assalito dai dubbi ripensando agli ultimi giorni trascorsi con Celia mentre Cinta mediterà di uscire allo scoperto come artista. L’avvocato capirà che è anche sua la colpa per la follia della moglie? Forse avrebbe potuto fermarla?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Ramon affronta Felipe per raccontargli che cosa è realmente accaduto il giorno della morte di Celia: l’uomo confessa all’amico di non avere alcuna responsabilità nel decesso della sua amata moglie. Si è infatti trattato soltanto di una tragica fatalità, in cui Celia è precipitata dal terrazzo nel tentativo di rapire la piccola Milagros. Ma non è tutto. Ramon comunica a Felipe anche la verità più difficile da accettare per qualsiasi marito: Celia prima di morire per cause accidentali si era macchiata in prima persona di un orribile delitto. Era stata lei ad uccidere Trini, incolpandola dell’aborto subito e ritenendola una pessima madre per la neonata Milagros.

Celia a causa del dolore per la perdita del bimbo che portava in grembo aveva perso il senno, e viveva ossessionata dall’idea di diventare la mamma di Milagros. Per questo, alla notizia di un imminente trasferimento in Francia della piccola insieme a Ramon, Celia aveva deciso di intervenire, sottraendo al padre la neonata, che ormai si era convinta fosse sua figlia.

Nella colluttazione Celia era caduta dal balcone restando uccisa sul colpo. Ramon aveva deciso di non rivelare i fatti realmente accaduti e di accollarsi la colpa della morte della ragazza per non infangarne il nome e soprattutto in segno di riconoscenza verso Felipe. L’uomo conclude l’incontro dicendo all’amico di avere deciso soltanto adesso di raccontare la verità perchè non riesce più a tollerare di vederlo autodistruggersi idealizzando il ricordo della moglie perduta. Felipe è disperato e furioso: piange e urla a Ramon che si tratta soltanto di calunnie. Poi, una volta rimasto solo, inizia a ricostruire le ultime settimane di vita della moglie e diventa pensieroso nel ricordare alcuni episodi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA