Una Vita/ Anticipazioni puntata 24 luglio 2020: Antonito finalmente libero!

Una Vita, anticipazioni puntata 24 luglio 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita, in onda su Canale 5 oggi venerdì 24 luglio 2020, svelano come gli abitanti di Acacias finalmente si sentano in dovere di dare delle scuse a Genoveva. Secondo gli spoiler nell’episodio gli abitanti del quartiere di Genoveva si recano dalla donna e mostrano il loro pentimento per aver girato le spalle a lei e a Samuel in un momento di bisogno. Questa loro dimostrazione di pentimento però non cambia le cose: Genoveva non ha alcuna intenzione di lasciarsi il passato alle spalle. Il sentimento di vendetta è ancora vivo e finalmente in questa puntata gli spettatori potranno avere conferma di ciò che si sospettava nelle ultime puntate: Genoveva e Alfredo hanno un piano! Felipe aveva capito tutto; i due hanno in programma di ingannare gli abitanti di Acacias. Nel frattempo Antonito si mostra ancora freddo con il padre di cui non accetta la relazione con Carmen. Cresce l’affiatamento invece tra Ursula e Genoveva. Del resto le due donne hanno in comune qualcosa di importante: entrambe sono state abbandonate a loro stesse dagli abitanti di Acacias dopo dei drammatici avvenimenti.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa era accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Tra i protagonisti principali ci sono Emilio e Cinta. La coppia infatti è ormai sulla strada giusta ed Emilio è pronto ad inventarsi qualsiasi cosa pur di rivedere la sua amata. Il ragazzo quindi sta organizzando dei pomeriggi danzanti per trascorrere delle piacevoli ore insieme presso il locale Il Nuovo Secolo. Emilio non ha fatto i conti però con la famiglia della ragazza. Bellita e Josè, dopo lo scandalo che ha coinvolto Cinta, hanno trovato un accordo e non manderanno la ragazza in un istituto, ma ciò che è certo è che per loro figlia non sono previste attività al di fuori di quelle scolastiche ed educative. A tal fine l’educazione di loro figlia è stata messa nelle mani di Arantxa. La famiglia di Cinta inoltre ha numerosi problemi da risolvere tra cui quelli finanziari. Si trova sull’orlo della bancarotta e proprio in questa puntata riceverà altre cattive notizie in merito. Infatti un amico di famiglia di nome Osvaldo, che aveva avuto il compito di seguire i loro affari a Buenos Aires, dovrà dargli il resoconto di quanto accade ai loro affari fuori da Acacias. Nel frattempo Ramon non riesce a ricucire i rapporti con il figlio Antonito. Purtroppo avergli mentito rappresenta un grosso ostacolo da superare, soprattutto in virtù del fatto che questa sua bugia condurrà il Palacios junior dritto verso l’arruolamento alle armi. Antonito continua perciò a lasciarsi andare nella speranza di apparire malato e non adatto a partire per la guerra.

Intanto Osvaldo comunica le cattive notizie a Josè e Bellita e per la coppia è arrivato il momento di fare i conti con la realtà. Bellita non rinuncia all’idea di tornare sul palco per guadagnare qualcosa, ma dopo lo scandalo della figlia tutto è ancora più difficile. Emilio è completamente ignaro di quello che accade in casa Dominguez e prosegue così nel suo progetto di voler organizzare dei pomeriggi di danza e passare così più tempo possibile con Cinta. Nel frattempo Genoveva e il suo neo-marito Alfredo Bryce continuano a catturare l’attenzione. Lui non cessa di pubblicizzare le sue facili operazioni di investimento attraverso la sua banca, mentre lei comincia a capire che Felipe non la lascerà perdere finché tutta la verità verrà a galla. L’Halvarèz – Hermoso è ormai ossessionato. Dietro a questa sua attenzione nei confronti di Genoveva però si cela anche l’ombra della solitudine, lasciata dalla perdita delle persone più care della sua vita.



