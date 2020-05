Una Vita/ Anticipazioni puntata 24 maggio 2020: perché Cinta mente?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 24 maggio 2020

Una Vita torna dopo il solito giorno di pausa oggi, domenica 24 maggio 2020, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Le bugie raccontate da Cinta non reggeranno a lungo. La donna ha detto alla madre e al padre di essere stata spedita a casa per un’epidemia scoppiata all’interno del suo istituto. In realtà ha deciso di comportarsi “male” per non tornarci più. Emilio intanto proverà ad avvicinarsi alla ragazza, intrigato dal fatto che la ragazza è molto misteriosa. Telmo lascerà Acacias provocando il dolore di Lucia e la rabbia di Eduardo, Genoveva sarà sempre più tormentata. Quest’ultima farà parlare di sé in tutto il paese perché si mostrerà in deshabillè sul balcone, con molte persone in grado di guardarla.

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva, infastidita per non essere apprezzata da Susana e Rosina decide di cambiare atteggiamento: invece di conquistare le due donne modificando le proprie abitudini decide di fare il contrario, ostentando tutta la sua sensualità. Genoveva si affaccia alla finestra di casa ed inizia a spogliarsi in modo provocante sulle note di un sottofondo musicale che attira l’attenzione degli abitanti d Acacias. In breve tutti si ritrovano in piazza ad osservare quanto sta accadendo sul balcone dei coniugi Alday. Gli uomini si incantano davanti allo spettacolo della bella signora in abiti succinti, mentre Felicia, Rosina e Susana ne rimangono scandalizzate, rivolgendo commenti pesanti all’indirizzo di Genoveva.

Samuel interviene per far rientrare la moglie ed interrompere quella imbarazzante sceneggiata ma accade un imprevisto: nella concitazione Genoveva lascia cadere la bottiglia di vino che tiene in mano, facendola precipitare sul braccio di Rosina tra lo sconcerto generale. Rosina perde sangue ed è molto spaventata; viene soccorsa dal marito Liberto che la posta in ospedale. Susana, nel vedere l’amica ferita, ha una crisi isterica ed insulta pesantemente Genoveva, accusandola di essere una sgualdrina e di avere tentato di uccidere Rosina! Samuel va a scusarsi con Liberto per quanto accaduto: l’uomo assicura che la moglie non voleva fare del male a nessuno e che il ferimento di Rosina è stato del tutto accidentale. Afferma poi di essere preoccupato all’idea che i loro rapporti possano rovinarsi dopo il brutto episodio. Liberto lo rassicura rispondendo che da parte sua non prova rancore ed accettando le scuse.

Anche Ramon si reca a casa di Liberto, che gli comunica di avere fatto visita a Felipe, per un incontro che poi si è rivelato molto sgradevole. Felipe ha accusato Liberto di averlo tradito frequentando l’assassino della moglie e lo ha cacciato malamente di casa lasciandolo profondamente turbato. Liberto è deciso a mettere fine alla sua amicizia con Felipe ma Ramon lo invita a ripensarci: Felipe è una brava persona ed ha agito in quel modo a causa del dolore che lo divora da quando ha perso l’amata Celia. Telmo è distrutto, piange e si dispera perché Lucia gli ha chiesto di lasciare definitivamente Acacias, confermandogli anche che Mateo non è suo figlio. Ursula gli compra un biglietto per le Isole Canarie, ribadendo che lasciare la città e la scelta migliore per tutti ed offrendosi di partire insieme a lui. La decisione sembra definitiva e i due pianificano il viaggio per Las Palmas. Cinta rientra a casa in piena notte e trova Arantxa ad attenderla: la domestica le chiede che cosa stia combinando e minaccia di svegliare i genitori se non otterrà le risposte che vuole dalla ragazza. Cinta allora le confessa che vuole fare l’artista ed è venuta ad Acacias per cercare di seguire le orme della madre Bellita.



