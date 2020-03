Una Vita/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Samuel ed Espineira hanno un piano perfetto

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 MARZO

Nella nuova puntata di Una Vita del 24 marzo 2020, Lucia, Telmo e Felipe si ritrovano infatti a dover riconquistare la loro dignità dopo che l’irruzione di Samuel alla festa di fidanzamento è stata causa di imbarazzo per tutti i presenti a La Deliciosa. Del resto Samuel all’evento non ha risparmiato nessuno e naturalmente ha indirizzato la sua ira maggiormente verso Lucia, Telmo e addirittura verso Felipe, in quanto quest’ultimo era perfettamente consapevole di ciò che stava accadendo. Dunque la puntata ruota attorno ai sentimenti dei protagonisti della vicenda che con difficoltà riescono a riprendersi dal tanto odio manifestato dal giovane gioielliere. L’aspettativa di tutti è dunque quella di veder accadere episodi altrettanto imprevisti e di certo terribili. L’incontro di Samuel con Espineira infatti rivelerà il nuovo scenario per imbastire il piano perfetto ed evitare così che Lucia possa mettere le mani sull’eredità. Ma la vera sorpresa che si intuirà da questa puntata riguarda la figura di Fra Bartolomè, il quale nasconde i più inimmaginabili segreti riguardo alla sua di certo inaspettata reale identità.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata del 23 marzo 2020 di Una Vita l’attenzione è tutta volta all’ira di Samuel scatenatasi come sappiamo a causa di Lucia. Il giovane Alday infatti interrompe irato festeggiamenti organizzati proprio per ufficializzare l’inaspettato fidanzamento della donna con Telmo. Quest’ultimo intanto si trova davanti alla necessaria decisione di abbandonare l’abito per poter vivere la sua nuova vita sentimentale a fianco di Lucia senza timore e giudizio alcuno. La donna nel frattempo ha fatto quanto più le è stato possibile per rendere Samuel più comprensivo, soprattutto dopo aver ascoltato i consigli di Felipe. Samuel però non vuole ascoltar ragione e preso da un incontrollabile sentimento di vendetta si reca a La Deliciosa con le peggiori intenzioni. Sembra perciò che la neo coppia non potrà avere la benedizione del gioielliere e dovrà rinunciare al benestare di Samuel. Come se non bastasse si vedono essere umiliati proprio il giorno dell’importante evento davanti ai loro ospiti. Lucia si sentirà dare addirittura della sgualdrina, mentre il suo nuovo compagno di non aver imposto alla cugina i corretti comportamenti di donna d’onore.

Il triste resoconto della festa di fidanzamento pone così una nota amara già sul principio della storia tra Lucia e Telmo i quali ne usciranno però uniti e decisi nell’andare avanti con il loro rapporto. A rendere nervoso Samuel però non è solo la festa di fidanzamento. Infatti essendo Lucia prossima a raggiungere l’età necessaria per accedere all’eredità, il gioielliere diventa sempre più ansioso e vulnerabile. Proprio a causa dello scadere del tempo Samuel cerca allora in Espineira una fedele alleata. L’obiettivo di togliere tutto a Lucia diventa così sempre più concreto, ma allo stesso tempo la strada da percorrere diventa sempre più piena di insidie. Infatti la giovane coppia formata da Telmo e Lucia decide di correre ai ripari. Entrambi infatti di comune accordo sceglieranno di rivolgersi al loro caro vecchio amico Fra Bartolomè nella speranza di trovare anche loro una figura di fiducia in grado di offrire protezione e buoni consigli.



