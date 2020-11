Una Vita/ Anticipazioni puntata 24 novembre: la convinzione di Felipe

Una Vita, anticipazioni puntata 24 novembre

Nella puntata di Una vita di oggi, martedì 24 novembre, Felipe si convince sempre di più che Marcia abbia deciso volontariamente di andare via perché tutte le ricerche che sta facendo non dimostrano il contrario. A casa Palacios, intanto, si celebrano i riti di purificazione che sono tipici di Cabrahigo, la località dalla quale proviene Lolita. La tensione fra la donna e Carmen è sempre più alle stelle e la moglie di Ramon non pensa di riuscire a vivere un giorno di più in quella casa. Felicia continua a portare avanti il patto che ha stipulato con Copernico Ledesma per salvare suo figlio Emilio. Quando, però, l’uomo pretende che inizino a comportarsi da fidanzati e che facciano una passeggiata nel quartiere, Felicia non ne è felice ma si piega alle sue volontà. La vista di loro due che camminano sotto braccio per le strade di Acacias non fa che aumentare i pettegolezzi dei vicini di casa.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Rosina e Susana commentano la sparizione di Marcia ma mentre discutono vengono raggiunte da Genoveva che fa finta di non sapere che la fidanzata di Felipe non si è presentata alla festa per ufficializzare la sua relazione. Genoveva mostra di essere molto stupita e di essere dispiaciuta per l’avvocato, un uomo per il quale prova molto affetto. Anche in soffitta discutono della sparizione di Marcia e di quello che potrà fare Mauro per riuscire a trovarla. Le ragazze vengono interrotte dall’arrivo di Ursula che sostiene che le ragazze come Marcia sono sempre pronte ad approfittare delle situazioni e poi scappare appena non hanno più niente da guadagnarci. Felipe si confronta con Liberto e Mauro, alla ricerca di una spiegazione che possa giustificare la sparizione di Marcia. Mauro prova a insinuare nell’amico l’idea che la ragazza lo abbia ingannato e sia fuggita con del denaro, ma a casa di Felipe non manca nulla e quindi non può essere questo il movente. Emilio chiede a Cinta un incontro e le racconta che da questo momento in poi non è più costretto a sposare Angelines perché Felicia ha accettato di sposare Ledesma per tenere fede alla promessa fatta a Copernico: Cinta è totalmente sconvolta.

Carmen incontra Agustina e le racconta che i rapporti con Lolita sono sempre più tesi e la vita a casa Palacios è insopportabile: la donna non si spiega come mai la nuora, un tempo una sua grande amica, ora si comporti così. Cinta, dopo attenta riflessione, dice ad Emilio che bisogna approfittare del sacrificio fatto da Felicia non può essere buttato via così ma devono finalmente vivere felici anche nel rispetto del suo sacrificio. Carmen prova a raccontare a Ramon dei rapporti tesi fra lei e Lolita ma il marito non capisce i sottili riferimenti della donna e, quando la moglie sta per dirglielo apertamente, vengono interrotti da Antonito e Lolita che annunciano che in quei giorni dovranno procedere al rito di purificazione della casa: Carmen vorrebbe volentieri farne a meno ma è costretta ad accettare per non rovinare ancora di più i rapporti con Lolita. Qualche ora dopo, però, la donna esplode e racconta al marito che non riesce più a vivere con la nuora ma Ramon non capisce la gravità della situazione. Cinta dice al padre che deve parlargli ma, proprio mentre sta per raccontargli tutte le novità, arriva Bellita con in mano un telegramma di Osvaldo che parla di Emilio e vuole subito delle spiegazioni. Felipe incontra per strada Ursula e l’aggredisce con molta enfasi intimandole di dirle subito che cosa ha fatto a Marcia, visto che è convinto che sia lei la colpevole della sparizione della ragazza.



