Una Vita/ Anticipazioni puntata 24 ottobre: una cena romantica per Carmen

Una Vita, anticipazioni puntata 24 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, sabato 24 ottobre, Ramon organizza una cena romantica per Carmen perché, dopo averle detto che presto avranno una casa tutta per loro, ha un’altra notizia importante da comunicarle: il loro matrimonio si terrà nella bellissima cornice di Laguna de las Aguas Claras, un luogo che è molto caro alla donna. Carmen è felicissima di questa ennesima dimostrazione d’amore del suo futuro marito. Ursula e Genoveva stringono ancora di più la loro alleanza: la Salmeron deve riprendere in mano i suoi propositi di vendetta contro gli abitanti di Acacias mentre la domestica si occuperà di scoprire chi sia la donna misteriosa che ha rapito il cuore di Felipe. Ma in realtà Genoveva scoprirà la verità grazie ad un pettegolezzo di Susana. Emilio, per riuscire a fuggire dal matrimonio con Angelines, inizia a trattarla molto male nella speranza che sia lei a rompere la promessa.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Per Una Vita diamo una sguardo a cosa è accaduto nelle ultime puntate. Marcelina si confida con Agustina e Fabiana perché il marito non la guarda più e le amiche le consigliano di parlare con il marito perché in questi casi bisogna essere sempre sinceri, così Fabiana prende la palla al balzo anche per dire ad Agustina che russa e non fa dormire le altre ma la domestica fa orecchie da mercante e va via. Marcia è in soffitta e ricorda quando veniva picchiata dagli schiavisti che l’avevano comprata così scoppia a piangere e Casilda la consola senza farle domande. Genoveva si è chiusa in camera sua e piange disperata per aver perso Felipe, interviene però Ursula che la sprona ad alzarsi dal letto e andare fiera per le strade di Acacias così da far morire di invidia tutti gli abitanti del quartiere e poi portare a termine la sua vendetta. Marcia viene fermata per strada da Ursula che le chiede informazioni sulla donna misteriosa di Felipe ma la domestica risponde di non sapere nulla. Ursula allora la minaccia per avere informazioni, non immaginando che si tratta proprio di Marcia. Casilda, nella bottega di Lolita, racconta all’amica di Agustina e la bottegaia vorrebbe raccontarle di Ramon ma vengono interrotte da Carmen. Quando va via, Lolita riprende a raccontare della sorpresa che Ramon sta per fare alla futura sposa. Emilio ferma Cinta per parlare e lei gli confessa di aver saputo tutto da Camino e che per questo ha deciso di rinunciare per sempre a lui, chiedendogli di dimenticarla. Interviene però Antonito che dice a Emilio che ha un piano per risolvere la situazione.

L’idea di Antonito è quella di convincere Angelines a rompere il fidanzamento così Ledesma non avrà nulla da ridire. Poi chiede all’amico di affidarsi a lui. Jose fa sapere a Bellita che i suoi sforzi sono stati premiati perché il presidente del comitato dei festeggiamenti per il santo patrono ha accettato di far esibire Cinta: i due genitori pensano che questa novità possa far bene alla ragazza ma vogliono mantenere il segreto per farle una sorpresa. Ramon, con l’aiuto di Lolita, ha preparato una cena romantica a sorpresa per Carmen per comunicarle una notizia importante. Casilda va nella stanza di Marcia per portarle una tazza di brodo caldo e chiederle che cosa abbia negli ultimi giorni. Le dice, poi, che ha il sospetto che lei sia innamorata di Don Felipe ma che il suo padrone non ricambia i suoi sentimenti. Marcia non vuole ingannare l’amica e ha anche bisogno di confidarsi con qualcuno così le dice che Felipe ricambia i suoi sentimenti e che vorrebbe vivere la loro storia davanti a tutti gli abitanti di Acacias ma che lei non se la sente di uscire allo scoperto. Le due non si accorgono che Ursula sta spiando la loro conversazione.



