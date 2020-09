Una Vita/ Anticipazioni puntata 24 settembre: Ledesma arriva finalmente ad Acacias

Una Vita, anticipazioni puntata 24 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 24 settembre, Ledesma arriva finalmente ad Acacias e subito contatta Emilio perché è lui lo scopo della sua visita: con veemenza gli ricorda l’impegno che il ragazzo si è assunto. Cinta vede da lontano i due discutere e inizia a farsi delle domande sul rapporto che intercorre fra i due. Ignacio, per nulla intimidita dalle parole di Felipe, decide di aprirsi con Rosina e di dirle che non ha mai dimenticato le estati trascorse insieme e confessandole di amarla ancora, come da ragazzi. Le domestiche di Acacias decidono di regalare la somma messa insieme per la riffa a Lolita, così da consentirle di riscattare la sua bottega. Al momento della consegna, però, si rendono conto che i soldi non ci sono più e che sono stati rubati. Il sogno di riavere il proprio lavoro sembra infrangersi ma inaspettatamente arriva Genoveva a risolvere la situazione. La Salmeron, in linea con quanto promesso a Felipe, si dà da fare per aiutare i suoi vicini e in particolare Lolita, alla quale tiene veramente.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Felicia fa vedere a Emilio il telegramma che è arrivato, ricordando al figlio che ha preso un impegno con Ledesma e per questo motivo lo invita ancora una volta a rompere la relazione con Cinta. Felipe sta facendo lezioni di italiano a Marcia ma vede che la ragazza ha uno sguardo molto triste, come se stesse vivendo un grande dolore. Quando l’avvocato le chiede se in soffitta si dice qualcosa della testimonianza di Ursula, la ragazza fa di tutto per lasciare la stanza e afferma di non sapere nulla. Poco dopo Felipe riceve la visita di Don Ignacio, da lui stesso invitato per parlargli, dopo sollecitazione di Susana: al libraio l’avvocato spiega la situazione di Rosina e Liberto e lo invita a farsi da parte, visto che sta corteggiando una donna sposata. Fabiana va a trovare Lolita in bottega: la moglie di Antonito ha appena litigato con Genoveva e l’ha cacciata dal negozio e ora si prepara a lasciare per sempre il suo negozio il giorno dopo. Con l’amica si lascia andare alle confidenze e piangendo racconta all’amica di essere stata dal medico e di aver avuto una brutta notizia: Fabiana pensa che si tratti di una brutta malattia ma la bottegaia le dice che è incinta. La gioia travolgente di Fabiana alla fine riesce a coinvolgere anche l’amica.

Emilio e Antonito parlano dei loro rispettivi guai e dei problemi che hanno. Quando il Palacios se ne va per raggiungere la moglie in bottega, Emilio parla con la sorella Comino dei motivi per i quali la madre insiste nel fargli interrompere la relazione con Cinta: per spiegarle meglio la cosa, le dice che Ledesma sta per arrivare ad Acacias. Felipe racconta a Liberto che Casilda e Agustina vogliono testimoniare che Ursula era in soffitta con loro e non nella stanza nella quale presumibilmente Genoveva è stata aggredita dal Seler. Subito dopo Felipe incontra Genoveva per strada e i due si nascondono in una stradina per baciarsi, prendendo poi appuntamento per quella sera non prima, però, che la Salmeron si sia offerta di aiutare i vicini di quartiere per ricompensarli di tutto il male che ha fatto loro. Fabiana si lascia sfuggire con Carmen che potrebbero avere dei problemi futuri, poi arriva anche Lolita e da alcune cose che la donna dice alla moglie di Antonito, Carmen capisce subito che probabilmente la ragazza è incinta. Fabiana però cambia argomento e racconta alle amiche che, ora che Susana e Felicia non hanno voluto accettare i soldi della riffa, devono decidere come impegnare questi soldi anche perché lei è preoccupata visto che ha questa grossa cifra in custodia e teme furti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA