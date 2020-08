Una Vita/ Anticipazioni puntata 25 agosto: Liberto rivuole Rosina

Una Vita, anticipazioni puntata 25 agosto

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 25 agosto, Liberto prova a fare di tutto per riuscire a riconquistare Rosina ma la donna non ne vuole più sapere di lui: mentre lui prova a riconquistarla, con l’aiuto di Susana e Casilda, Rosina pensa addirittura di chiedere il divorzio. Ramon, intanto, continua a cercare una soluzione per riprendere possesso di tutti i beni che Alfredo ha sottratto alla sua famiglia con l’inganno ma il Bryce ha davvero organizzato il piano perfetto, senza alcuna falla, e Ramon teme per la sua vita e per quella della sua famiglia. Emilio decide di dire per sempre addio a Cinta, convinto che la ragazza abbia scelto l’amore di Rafael. In realtà la giovane Dominguez non è affatto convinta di voler stare con questo musicista spiantato e si trova invischiata in una storia che non vuole. Alfredo e Genoveva, dopo aver distrutto anche la vita di Rosina e del marito, tramano per eliminare una volta per tutte Ramon, unico ostacolo al raggiungimento del loro obiettivo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Liberto e Genoveva si sono abbandonati alla passione ma vengono sorpresi da Casilda, mandata appositamente con una scusa da Ursula per farli sorprendere sul fatto. Quando Liberto si accorge della domestica, la insegue per le scale del palazzo, nella speranza di riuscire a convincerla a non parlare, ma la discussione viene ascoltata da Rosina che, dopo aver compreso che il marito l’ha tradita, lo schiaffeggia e gli intima di andarsene per sempre da casa. A casa di Ramon, invece, si discute ancora di come riuscire a recuperare i soldi che Don Alfredo ha sottratto con l’inganno, soprattutto ora che è certo il fallimento del Banco Americano. Intanto in tutto il quartiere di Acacias si è diffusa la notizia del tradimento di Liberto perché l’informazione è passata di bocca in bocca. La notizia ad esempio ha colpito molto Felipe che racconta alla domestica Marcia che un tempo anche lui si era comportato molto male con sua moglie, ferendola ingiustamente e non potendo rimediare al torto fatto per la prematura scomparsa della donna. Quando Liberto, che si è trasferito temporaneamente da Felipe, viene a sapere che la notizia è ormai di dominio pubblico, è ancora più disperato. Anche Servante discute di questa cosa con Emilio, meravigliandosi che anche una coppia così affiatata come Liberto e Rosina abbiano ceduto ai problemi.

Antonito si reca alla locanda di Emilio perché vuole avvisare l’amico di aver fatto una terribile scoperta: la sera prima ha visto Cinta che baciava Rafael. La notizia getta nello sconforto totale il giovane Pasamar che era già roso dalla gelosia, convinto che la ragazza lo stesse dimenticando. Liberto, sempre più disperato, si confida con Felipe al quale racconta di essersi reso conto di aver perso l’unica donna che ama, preso dal desiderio di una fugace scappatella con una giovane e avvenente donna che lo ha saputo ammaliare in un momento di difficoltà coniugale. L’avvocato prova a consolarlo dicendogli che sicuramente Rosina è molto arrabbiata al momento ma che presto la rabbia sbollirà e la donna saprà ponderare bene le sue decisioni. Liberto, invece, è molto più scettico e pensa che la donna non riuscirà a superare il dolore per la scoperta fatta. In tanti, inoltre, sono preoccupati di scoprire che cosa accadrà quando Don Alfredo tornerà ad Acacias e scoprirà quanto è successo. La notizia del tradimento di Liberto ha distratto per un attimo gli abitanti del quartiere dalla tragedia che stanno vivendo: la notizia del fallimento del Banco Americano è ormai stata confermata e il Governo spagnolo non sembra intenzionato a rimborsare gli investitori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA