Una vita/ Anticipazioni puntata 25 aprile, Bellita viene bullizzata e…

Una vita anticipazioni puntata 25 aprile: Bellita cade nella disperazione…

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata della soap Una vita. Non mancheranno i colpi di scena e le decisioni importanti da prendere. Dopo un discorso di Ramon, Antonito decide di moderare i toni al Congresso. Roberto convince Sabina a non costituirsi e a fare finta che la notizia sui due ladri non li tocchi minimamente. Josè Miguel e Bellita rimangono fuori tutto il giorno per incidere il disco e Alodia approfitta della casa libera per pranzare insieme a Ignacio come una vera coppia. Natalia decide di uscire a cena con Felipe e ovviamente Genoveva sa bene quelli che sono i piani della ragazza. Non a caso, si fa trovare a pochi passi dal palazzo, in compagnia di Rosina che può quindi osservare la sua reazione, oltre che a vedere quello che sta succedendo. L’avvocato e Natalia hanno una relazione? Il pettegolezzo sta per tornare a invadere Acacias 38 e quando c’è Rosina di mezzo, il risultato è assicurato.

Dopo aver parlato con Aurelio, Soledad sembra aver preso la sua decisione sulla proposta fatta da Fausto. Intanto Belita deciderà di portar avanti il suo progetto, l’incisione di un album. Ad appoggiarla ovviamente José Miguel che, certo di riuscire a conquistare la critica e rendere felici i fan dell’artista, spronerà Bellita ad andare avanti. Purtroppo anticipazioni rivelano che la povera Dominguez si troverà presto a fare i conti con la dura realtà: i due giovani chitarristi assoldato da Josè per accompagnare Bellita, ammetteranno subito di conoscere affatto l’artista e il suo repertorio. L’atteggiamento dei ragazzi nei confronti di Bellita, trattata come una vecchia mummia, farà cadere nella più profonda disperazione l’artista.

Una vita, cos’è successo nella scorsa puntata: Anabel accetta di sposare Aurelio…

Nella scorsa puntata della soap Una vita, Soledad è stata aggredita da due uomini le hanno intimato di andare a trovare Fausto in carcere. Anabel accetta di sposare Aurelio, ma gli chiede tempo per cercare di rimettere a posto le cose tra i loro genitori, promettendo che se fuggirà insieme a lui se non ci riuscirà. Miguel consiglia ai nonni di costituirsi, ma i due vorrebbero piuttosto scappare. Servante convince Liberto a incidere il brano del gruppo di Acacias. Josè Miguel sorprende Bellita e organizza un rinfresco in suo onore al ristorante, per darle coraggio in vista dell’incisione del nuovo disco. Anabel si scusa con Marcos e gli promette che non interagirà più con i Quesada.

Ramon organizza un piano per far abbandonare ad Antoñito le sue posizioni estreme. Soledad va in prigione in visita a Fausto, il quale le dice che la cellula anarchica di cui entrambi facevano parte ha bisogno di lei. L’uomo fa anche capire a Soledad che, se dovesse rifiutarsi di dare il suo aiuto, lei potrebbe morire. Natalia è stata di recente vittima di un pericoloso agguato e in molti hanno sospettato di Genoveva. Le due, solo qualche giorno prima, avevano messo in scena un duro confronto, necessario a convincere Felipe della completa rottura di Natalia e la sua odiata ex. Ovviamente, data la sequenza degli eventi, tutti gli occhi sono puntati su Genoveva, ma la Salmeron ha studiato un piano per affrancarsi da ogni sospetto: Marcos è il perfetto capro espiatorio.











