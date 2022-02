Una vita/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: Aurelio ci riprova con Anabel

Una vita, anticipazioni puntata 25 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 25 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” Susana manda un telegramma a suo marito Armando per avere sue notizie ma scopre che non è tornato in albergo da qualche giorno. Aurelio approfitta di un momento di distrazione di Marcos per restare da solo con Anabel e provarci con la ragazza, certo che le ultime vicende che li hanno visti più vicini siano la prova che lei è nuovamente interessata ad avere una relazione. In realtà Anabel è ancora molto innamorata di Miguel e quindi lo respinge con forza. Finalmente Genoveva riceve la telefonata dell’investigatore privato ma gli riferisce che per il momento deve limitarsi a seguire Felipe da lontano senza torcergli un capello. Josè pensa che l’unica soluzione per togliere Bellita dai guai sia quella di pubblicare un album con i suoi maggiori successi. La Del Campo non sembra convinta, poi chiede il parere di qualche vicino e le risposte entusiastiche sembrano farle cambiare idea.

Nelle precedenti puntate della soap opera “Una vita” Soledad non capisce perché Marcos sia così arrabbiato a proposito della loro relazione e il Bacigalupe le dice che si è avvicinata troppo ad Anabel e fa troppe domande sulla madre e sulla loro vita in Messico. Marcos l’accusa di avere un secondo fine con tutte queste domande ma la domestica lo rassicura, dicendo di aver dato prova di essere una domestica fedele e devota. Quando Marcos le ricorda che è anche un’amante devota, Soledad è chiaramente infastidita e si dice offesa per essere stata giudicata male. Marcos fa un passo indietro ma le ricorda che la loro relazione deve restare un segreto. Bellita sempre molto preoccupata perché non ha un repertorio pronto per incidere il nuovo disco, si sente un po’ sollevata quando il marito le dice che ha trovato la soluzione e ha contattato un famoso compositore che ha un repertorio per lei. La gioia, però, dura davvero poco perché quando arriva il materiale, si scopre che non è assolutamente quello che la cantante si aspettava, quindi si sente ancora più in ansia. Sabina e Roberto sono in attesa di riaprire il ristorante e tutti i vicini di Acacias non vedono l’ora che il ristorante torni a funzionare.

Il medico specialista finalmente acconsente a dare la medicina sperimentale a Lolita, così Antonito l’aiuta a tenersi sveglia mentre il medico le somministra il farmaco. Don Ramon le spiega che aver accettato di fare da cavia a questa cura le dà non solo una speranza di salvezza ma aiuterà anche altre persone con la sua stessa malattia. Ovviamente bisognerà attendere del tempo per capire se la cura funzionerà e nel frattempo tutto il quartiere è in grande apprensione. Addirittura Natalia chiede informazioni a Carmen e la suocera di Antonito le dice che sta molto male e che probabilmente non sopravviverà. La messicana si dice davvero dispiaciuta ma Susana l’attacca dicendole che è una ipocrita visto che è la causa principale del dolore di Lolita, aggiungendo che dovrebbe essere cacciata non solo dal quartiere ma da tutta la Spagna. Natalia non abbassa la testa, però, e le risponde per le rime, offendendola pesantemente. Più tardi Susana va a trovare Genoveva e le racconta tutto quello che è successo con la giovane messicana ma la Salmeron sembra non essere molto interessata a questi racconti perché sta attendendo con ansia una telefonata che non arriva. Più tardi, quando Genoveva finalmente parla al telefono, si capisce che è in attesa di notizie di Felipe in Austria, visto che ha ingaggiato un investigatore privato che possa seguirlo e poi riferire alla donna tutte le mosse di suo marito.

