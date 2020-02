Una Vita/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: Padre Telmo indaga sull’assassino!

Una Vita, anticipazioni puntata 25 febbraio 2020:

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli la puntata di Una Vita di oggi, 25 febbraio 2020, non riuscirà ancora a mettere fine alle indagini di Telmo. In compenso vedremo il parroco prendere una delle più importanti decisioni della sua vita. Tolto l’abito talare si presenterà in chiesa dove si sta celebrando il matrimonio tra Samuel e Lucia. Sembra infatti che finalmente l’Alday sia riuscito a condurre all’altare l’Alvarado, mettendo così fine ai suoi problemi economici. Ma una brutta sorpresa attende il figlio di Jaime. Telmo entra in chiesa poco prima dell’inizio della cerimonia e si siede in fondo alla navata. Ormai convinto dell’amore che prova per la Alvarado spera che la donna possa cambiare idea. In effetti quando arriva il momento di pronunciare il suo sì Lucia si tirerà indietro lasciando tutti a bocca aperta e Samuel che, profondamente turbato, non esiterà a schiaffeggiarla davanti a tutti.

Una Vita, dove siamo rimasti

Ecco a Una Vita dove siamo rimasti. Il primo appuntamento di questa nuova settimana ci ha permesso di assistere alla visita che Padre Telmo fa ad Ursula. La donna, carcerata con l’accusa dell’omicidio di Fra Guillermo, riesce a convincere il sacerdote della sua innocenza. Quest’ultimo così si impegnerà ad aiutarla ed indagare sulla morte del suo mentore ed amico per scoprire come si sono svolti realmente i fatti. Il sacerdote ha sempre sospettato che dietro quell’assassinio vi fosse in realtà la mano del priore Espineira. Per questo motivo sia il litigio avvenuto in Paese tra la Dicenta ed il suo amico, sia l’arma del delitto ritrovata insanguinata in casa della perpetua, non riescono a convincerlo della sua colpevolezza. Trovare le prove però per scagionare la sua fedele perpetua non è certo facile.

Anche coloro che hanno sospettato che dietro questo terribile delitto vi fosse ancora una volta la mano di Samuel sembra che debbano ricredersi. Ma come si saranno svolti davvero i fatti? Chi ha ucciso il povero Fra Guillermo, colpevole forse solo di aver invitato Padre Telmo a riflettere sui veri sentimenti che prova per Lucia? Un piccolo indizio sembra giungere da Augustina, che parlando con il sacerdote gli racconterà di aver visto entrare in chiesa Filo proprio il giorno in cui il frate è stato pugnalato. Filo è un pericoloso scagnozzo di Batan. C’è dunque lui dietro all’omicidio? Per avere qualche notizia in più non ci rimane che attendere domani, martedì 25 febbraio 2020, quando la soap spagnola Una Vita tornerà come sempre nell’appuntamento pomeridiano delle 14:10 su Canale 5.



