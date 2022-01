Una Vita/ Anticipazioni puntata 25 gennaio: Lolita e quella tensione

Una Vita, anticipazioni puntata 25 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 25 gennaio, Lolita non riesce più a reggere la tensione che c’è a casa sua con Antonito e così decide di cacciarlo di casa. Una volta rimasta da sola, inizia a piangere per la disperazione e così gli viene un attacco di tosse e si rende conto che nel fazzoletto che ha usato per coprirsi la bocca c’è del sangue. Gli Olmedo hanno capito di non poter più attendere per portare avanti il piano della rapina in banca, così Roberto decide di chiedere aiuto a Ramon con uno stratagemma. Miguel viene casualmente a conoscenza del tipo di attività di cui si occuperà la nuova azienda creata da Marcos e Aureliano e non solo è molto stupito che il futuro genero possa piegarsi ad una cosa del genere ma anche che porti avanti l’idea. Il Quesada, però, gli intima di farsi gli affari suoi e gli dice che ormai è troppo tardi per tornare indietro. Susana prova ancora a capire se fra José e Alodia ci sia una relazione ma Rosina prova in tutti i modi a sviare le sue indagini.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Leggiamo dove eravamo rimasti in Una Vita. Roberto e Sabina sono all’ultimo tratto di scavo del loro tunnel per arrivare alla banca e fantasticano su che cosa accadrà quando avranno portato a termine il loro piano. La donna è molto preoccupata perché teme che la polizia possa incolpare Miguel ma il marito la rassicura. Più tardi i due decidono di chiudere il ristorante anche a pranzo, in modo tale da avere più tempo per i lavori. Fabiana e Carmen provano a dissuaderli ma senza successo. Lolita nutre molta rabbia nei confronti di Antonito perché è certa di essere stata tradita dal marito. Per questo motivo la tensione a casa Palacios è palpabile, anche perché il marito non è più intenzionato a sopportare i suoi malumori, visto che è certo di non aver fatto nulla di male. Carmen prova a consolarla ma la bottegaia si rende conto che il suo matrimonio è ad un passo dal fallimento. Jacinto riceve una nuova lettera da Marcelina la quale gli dice che si tratterrà ancora qualche giorno a Barcellona ma la zia e la cugina verranno ad Acacias per curare il chiosco di giornali. Il custode sembra molto depresso ma non spiega a Servante i veri motivi.

Nella soap Una Vita Marcos riceve una nuova visita da Aureliano per parlare delle attività della loro società ma è chiaro che fra i due i rapporti sono molto tesi, visto che finiscono per litigare e minacciarsi a vicenda. Soledad assiste alla scena nascosta dietro ad una porta ed è preoccupata per il suo signore, al quale si sta sempre più affezionando. Casilda è preoccupata perché ha sentito che Genoveva potrebbe tornare libera e quindi non vuole avere a che fare con la donna che reputa essere l’assassina della sua amica. Rosina pensa che José e Alodia abbiano ucciso Bellita, nel tentativo di viversi liberamente la loro storia. Per questo motivo cerca di indagare ma è anche molto spaventata perché teme che possano uccidere anche lei se si dovesse avvicinare troppo alla realtà. In effetti i due sembrano davvero nascondere un segreto che non vogliono rivelare ma la realtà è molto lontana da quello che la vicina di casa pensa. Miguel è sempre più innamorato di Anabel e non accetta l’atteggiamento della ragazza che sembra invece sempre essere molto disinteressata all’idea del matrimonio. Durante un ennesimo litigio sull’argomento, il giovane avvocato le dice nuovamente che vuole sposarla ma questa volta, a sorpresa, la Becigalupe inizia a piangere per l’emozione e accetta la proposta.

