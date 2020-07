Una Vita/ Anticipazioni puntata 25 luglio 2020: Carmen e Ramon finalmente…

Una Vita, anticipazioni puntata 25 luglio 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita in onda su Canale 5 oggi, sabato 25 luglio 2020, ci rivelano che le cose per Antonito, Lolita, Carmen e Ramon stanno finalmente per cambiare. Dopo aver fallito il primo piano per evitare la partenza in Africa del Palacios junior e dopo che quest’ultimo ha scoperto della relazione tra Carmen e Suo padre, le cose si erano messe male a causa di incomprensioni e malumori. Secondo le anticipazioni in questa puntata. l’ufficiale militare è ormai alle porte di Acacias e per Antonito non c’è più scampo. Un colpo di scena però cambierà la situazione: Lolita e Carmen escogiteranno un piano all’ultimo momento che si dimostrerà assolutamente vincente! Cinta inoltre, in questo episodio, riuscirà a farla franca e sfuggendo al controllo dei genitori e di Aranxta passerà un pomeriggio con Emilio il quale si concluderà con un emozionante bacio tra i due. In tutto ciò Genoveva sembra cambiare idea in merito alla vendetta covata ormai da tempo nei confronti dei suoi vicini di casa. Alfredo naturalmente non tarderà ad accorgersene e i suoi sospetti saranno motivo di cominciare a dubitare della reale complicità della donna.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. I nodi stanno tornando al pettine e Genoveva e Alfredo Bryce rischiano di essere scoperti. Infatti ormai Felipe è convinto di quelli che finora erano stati soltanto dei semplici dubbi. L’uomoinfatti ora ha la certezza chel’oscuro passato della vedova di Samuel è stata la causa stessa della morte del suo caro amico. Purtroppo proprio a seguito di questo lutto Genoveva ha giurato vendetta e ha pianificato le sue mosse contro gli abitanti di Acacias grazie alla complicità di Alfredo Bryce, che ha presentato a tutti come suo marito. Ora però qualcosa sembra andare storto. Alfredo, dopo aver fatto sottoscrivere numerosi piani di investimento agli abitanti del quartiere, rivendica a Genoveva i patti stretti prima del ritorno ad Acacias. Quale sarà il piano dei due loschi individui? Nel frattempo però un imprevisto potrebbe cambiare le cose. Infatti tutti i vicini di casa di Genoveva si presentano da lei per porgere le loro scuse per quanto accaduto il giorno della morte di Samuel.

I cittadini di Acacias si sentono in colpa ed in particolare Rosina e Susana che sono state anche coloro che non hanno risparmiato critiche alla Salmeron dal primo giorno che ha messo piede in città. Genoveva è smarrita, si sente quasi in imbarazzo per quanto sta accadendo. Sembrerebbe quasi che ci sia un tentennamento sulle volontà di portare avanti i suoi piani con il Bryce. Nel frattempo Carmen vive la sua relazione con Ramon in un modo del tutto inaspettato. Oltre che aver dovuto tenere la relazione segreta per il bene del Palacios junior, ora la donna non si ritrova con il ruolo della moglie di Ramon perchè teme di diventare una copia della sua defunta moglie. Le cose quindi non vanno molto bene. Per Antonito si avvicina sempre di più il giorno dell’arruolamento e la preoccupazione si riflette su Lolita, così come anche su Ramon e di conseguenza sulla stessa Carmen. Per Cinta invece sembra arrivare un’occasione speciale. Sua madre deve lasciare Acacias per risolvere i problemi finanziari di famiglia. Che sia per la giovane motivo per infrangere le dure regole familiari?



